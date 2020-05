Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Khai mạc đại hội, thay mặt tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH Sóc Sơn, Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAH nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ CAH đã tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp công tác mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc lực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện”.

Đại tá Lê Ngọc Ly, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH Sóc Sơn tiếp thu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo CATP và UBND huyện Sóc Sơn

Đảng bộ CAH Sóc Sơn đã thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực các Ban chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, tham mưu, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Cùng với đó, Đảng bộ CAH Sóc Sơn luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và của Huyện ủy, UBND huyện, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị để ban hành Nghị quyết về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAH, để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, CAH Sóc Sơn đã tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 11 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an và CATP Hà Nội; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội và tội phạm “tín dụng đen”. Đẩy mạnh công tác trinh sát phát hiện, lập án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy trên các tuyến qua địa bàn; triệt xóa các điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp và phòng ngừa không để trồng cây có chứa chất ma túy trái phép trên địa bàn.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy CAH Sóc Sơn

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ CAH Sóc Sơn đã tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế phạm pháp hình sự; điều tra khám phá 470 vụ vi phạm pháp luật, làm rõ 672 đối tượng phạm tội, khám phá 16/16 vụ trọng án; triệt phá 112 ổ nhóm tội phạm hình sự; bắt giữ 212 vụ phạm tội và vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, xử lý 8 vụ tham nhũng, 34 đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác quản lý và sử dụng đất đai; phát hiện và xử lý 259 vụ vi phạm về môi trường, 206 vụ phạm tội về ma túy...

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng bộ CAH Sóc Sơn thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, kiên định với lý tưởng, mục đích cách mạng của Đảng, sự nghiệp, công cuộc đổi mới của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phạm Văn Minh đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương và tích cực của Đảng bộ CAH trong suốt thời gian qua đối với các mặt công tác Công an.

“Đảng bộ CAH đã hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy về các xã, thị trấn, qua đó củng cố lực lượng Công an cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, CAH Sóc Sơn đã chủ động, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thành lập các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, đóng góp quan trọng vào thành công bước đầu khống chế sự lây lan của dịch bệnh” - Ông Phạm Văn Minh đánh giá.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng Đại hội Đảng bộ CAH Sóc Sơn được thực hiện nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc của từng cá nhân trong Đảng bộ CAH và bày tỏ đồng thuận, nhất trí với những đánh giá về ưu điểm và những khuyết điểm của Đảng bộ CAH Sóc Sơn được báo cáo nhiệm kỳ vừa qua nêu tại Đại hội.

“Trong nhiệm kỳ 2020 - 2015, Đảng bộ CAH Sóc Sơn tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt hàng đầu trong các mặt công tác của Đảng bộ CAH; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, làm giảm phạm pháp hình sự; thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ phòng chống tội phạm; làm chuyển biến rõ nét tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn; duy trì làm tốt công tác phòng cháy - chữa cháy, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống” - Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ cho Đảng bộ CAH Sóc Sơn và yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, CAH Sóc Sơn tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND cho từng cán bộ chiến sỹ.

Đại hội Đảng bộ CAH Sóc Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí; Đồng chí Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Sóc Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ CAH Sóc Sơn; Đại hội cũng bầu 7 đồng chí dự Đại hội Đại biểu lần thứ XII - Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.