Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Ngày 14-2, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Bộ Công an cùng lãnh đạo các phòng chức năng Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1- Bộ Công an ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020

Cụm thi đua số 1- Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Nội dung quan trọng mà Cụm thi đua số 1 đặt ra, nhằm phấn đấu trong năm 2020 là tiếp tục bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững thế trận an ninh trật tự và phát huy hơn nữa phong trào thi đa vì an ninh Tổ quốc.

Theo đó, các đơn vị chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình và nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), từ đó kịp thời tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong xử lý các vấn đề về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm ANCT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, các đơn vị trong cụm thi đua đã nêu rõ một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như tấn công mạnh tội phạm "tín dụng đen", kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự, giải quyết đạt 90% tin báo tố giác tội phạm, thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng đạt 60%, tuyệt đối không để xảy ra án oan.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an khẳng định: “Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "CAND học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy", góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Qua hội nghị, các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo để nhân rộng hoạt động có chiều sâu, phấn đấu đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an, Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu: “Với trọng tâm phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của năm 2020 là Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự tại cơ sở... các đơn vị trọng cụm thi đua còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong con mắt, trái tim người dân với kế hoạch thi viết về gương “Người tốt, việc tốt”, Sáng tác ảnh về hình tượng “Người chiến sỹ Công an nhân dân”.

“Học tập làm theo tấm gương hi sinh của các liệt sĩ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cũng là một trong những nội dung thi đua cần phát động trong toàn lực lượng, đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, những tấm gương bình dị thầm lặng hàng ngày của người chiên sĩ Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống, cũng sẽ là đề tài sáng tác phong phú cho các loại hình văn học, báo chí, sáng tác mỹ thuật...” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải gợi mở.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1- Bộ Công an đều thể hiện quyết tâm cao thực hiện chỉ tiêu đề ra. Đồng thời cùng nhau xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.