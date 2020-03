Quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp

ANTD.VN - Ngày 5/3, Cụm thi đua số 6, Công an thành phố Hà Nội gồm Công an các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Hà Đông đã tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020.

Hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đồng chí Võ Nguyên Phong, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị

Giai đoạn 2015 - 2020, 6 Công an quận trong Cụm thi đua đã bám sát các chỉ tiêu công tác được giao cũng như tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Công an thành phố phát động. Qua đó, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND các quận triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; coi trọng công tác phòng ngừa từ xa, từ cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm.

Quận ủy, HĐND, UBND quận Đống Đa chúc mừng hội nghị

Cùng với việc triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATGT-TTĐT do Công an thành phố phát động, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức nhiều đợt cao điểm riêng trên các lĩnh vực, các loại tội phạm phức tạp.

Cụ thể, 6 Công an quận đã tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 231 và nâng tầm Kế hoạch lên thành Chuyên đề 231 của CATP về phòng ngừa đấu tranh với "tín dụng đen" ; kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh khí N2O “bóng cười”, “shisha”…

Bằng các giải pháp, biện pháp, tình hình an ninh chính trị các địa bàn được đảm bảo ổn định; tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 80%. Công tác cải cách hành chính; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Ban chỉ huy 6 Công an quận cũng thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là quản lý cán bộ hưởng theo cuộc vận động “Xây dựng hình tượng người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Qua việc thực hiện phong trào thi đua của mỗi Công an quận đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực công tác và tinh thần đoàn kết trong cán bộ chiến sĩ.

Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, Cụm thi đua số 6 có 27 tập thể và 105 cá nhân được Giám đốc CATP khen thưởng

Phát huy kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số 6 đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức các hoạt động của Cụm, đồng thời thông qua quy chế hoạt động và ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020.

Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải khẳng định, những chiến công, thành tích của Công an Thủ đô luôn có đóng góp quan trọng của công an các quận trong Cụm thi đua số 6.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho Cụm thi đua số 6

Năm 2020 là năm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, do đó, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các chương trình, hoạt động của Cụm thi đua cần thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó động viên, khích lệ kịp thời cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những nội dung giao ước đã ký kết, các đơn vị trong Cụm cũng bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, luôn nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức, sử dụng “vũ khí nóng”. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố.