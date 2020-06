Quyết liệt và hiệu quả những trận đánh trên không gian mạng

Nhận thức rõ tính chất đặc thù công việc, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy – Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội chia sẻ: “Khi và chỉ khi xây dựng được đội ngũ cán bộ chiến sỹ tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, thì tội phạm mạng mới giảm được tính chất phức tạp”.

Chủ động về nhận thức, xây dựng chương trình công tác bài bản

Xét về “tuổi đời”, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là một trong những đơn vị “trẻ” nhất của Công an Hà Nội. Ngày 5-9-2018, Giám đốc CATP Hà Nội ký Quyết định số 4268/QĐ-CAHN-PX01 về việc triển khai thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên cơ sở Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Đội trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ trên mạng thuộc Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp đơn vị chức năng xử lý 1 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Tiếp đó, ngày 18-2-2019, Đảng ủy CATP ra Quyết định số 267-QĐ/ĐUCA thành lập Đảng bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. “Trong giai đoạn 2019-2020, công tác lãnh đạo của Đảng bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng có nhiều khó khăn thách thức mới”, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy nhìn nhận, và khẳng định, Đảng bộ đơn vị đã chủ động về nhận thức; bám sát yêu cầu, chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, của Thành uỷ, UBND TP. Hà Nội, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, toàn diện của Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ trong CATP và sự giúp đỡ của nhân dân Thủ đô… đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020 đề ra.

Cùng với đó, Đảng ủy - Ban chỉ huy Phòng chủ động bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Công an trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy CATP về đảm bảo ANTT và các kế hoạch, chương trình công tác phòng chống tội phạm của Công an cấp trên để lãnh đạo đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm có hiệu quả.

Một trong những chương trình công tác trọng tâm, hiệu quả mà phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hiệu quả thời gian vừa qua, liên quan đến Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Đó là được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai Luật An ninh mạng trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố ký duyệt; kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trong CATP; kế hoạch đảm bảo an ninh Chính phủ điện tử; kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" trong Công an nhân dân và xây dựng các hướng dẫn có liên quan.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

Thời gian qua, Đảng ủy phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công tội phạm, khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác, rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, người chiến sỹ CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Bí thư Đảng ủy –Trung tá Đinh Thị Thuy Thủy cho biết, xuất phát từ yêu cầu công tác thực tiễn đòi hỏi, Đảng uỷ và Ban chỉ huy đơn vị đã kịp thời đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP kiện toàn mô hình tổ chức, phân công Đảng ủy viên và chỉ huy phòng phụ trách và thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công.

Bám sát Chương trình công tác năm của Đảng ủy CATP, cụ thể hóa thành Chương trình công tác năm của Đảng ủy Phòng, đơn vị đã tiến hành nhiều biện pháp cụ thể để duy trì và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Phòng thường xuyên quan tâm, phát hiện những quần chúng ưu tú đưa vào diện phát triển Đảng theo Kế hoạch của Đảng ủy CATP hàng năm. Giai đoạn 2019-2020, Đảng ủy Phòng không có đảng viên nào vi phạm các quy định của Đảng, của Ngành phải xử lý kỷ luật.

Một trong những chủ trương quan trọng của đơn vị, đó là đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và vận dụng sáng tạo để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. “Cấp ủy các cấp chung sức, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung giải quyết xử lý kịp thời nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh”, đồng chí Bí thư Đảng ủy phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định quyết tâm cao của cấp ủy, chỉ huy đơn vị.