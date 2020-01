Quyết liệt tấn công tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, xứng danh chiến sỹ Công an Thủ đô Anh hùng

ANTD.VN - Như tin ANTĐ đã đưa, sáng 8-1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác năm 2019 do Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trình bày tại hội nghị thể hiện, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

Thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Công an

Công an Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch về công tác ANTT trên địa bàn thành phố; Đảm bảo ANQG, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH), nhất là đối với quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh cải cách hành chính. Triển khai nhiều biện pháp cụ thể, kéo giảm tai nạn giao thông và giảm ùn tắc giao thông. Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công tác phối hợp hiệp đồng với lực lượng quân đội và công an các đơn vị, địa phương, các ban ngành - đoàn thể được tăng cường. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thường xuyên được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức. CATP cũng đã tập trung thực hiện đề án tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng cho công an cơ sở. Công tác tài chính, hậu cần kỹ thuật được chủ động, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng…

Xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm thông tin những kết quả nổi bật của lực lượng Công an và khẳng định trong thành tích chung của lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng của CATP Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của CATP Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP và 2 đồng chí Phó Giám đốc là Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và Đại tá Nguyễn Văn Viện

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của lực lượng công an Thủ đô, đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của CATP Hà Nội trong năm 2020, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu CATP Hà Nội 8 nhiệm vụ trọng tâm... Trong đó, phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, bám sát phương châm hành động, 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 giải pháp đột phá, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch cho từng cá nhân, đơn vị.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi của Bộ Công an cho 8 đơn vị khối phòng trong CATP

Chủ động rà soát, xây dựng bổ sung hoàn thiện các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục thi đua, đạt mục tiêu kéo giảm tội phạm ít nhất là 5% so với năm trước. Điều tra xử lý nghiêm khắc các hành vi phạm pháp hình sự, nghiêm cấm giấu vụ việc vì thành tích của đơn vị. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì ở nơi đó công an không hoàn thành nhiệm vụ, ở đâu tình hình an ninh trật tự phức tạp kéo dài, tội phạm lộng hành thì cấp trưởng nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị CATP Hà Nội tích cực thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài cư trú trên địa bàn; quản lý các đối tượng tại cộng đồng, cơ sở, những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và quản lý chặt các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND - TP trao Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội cho các đơn vị CATP

Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm nơi công cộng, kiềm chề tai nạn và ùn tắc giao thông, nhất là thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại rượu bia đang có hiệu lực thi hành những ngày gần đây. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy nhất là tại các khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp, kho bãi...

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng rất quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải xác định mục tiêu, yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, xây dựng nội bộ lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, đoàn kết, thống nhất. “Hình ảnh người chiến sỹ Công an thủ đô phải là hình ảnh đẹp, điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng CAND” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu CATP Hà Nội tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Công an xã chính quy, thực sự là chỗ dựa của nhân dân, làm việc với phương châm do Bộ Công an đề ra “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt chế độ chính sách với CBCS; làm tốt công tác thi đua, động viên khen thưởng kịp thời; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực an ninh trật tự, hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh phòng chống tội phạm; mạnh dạn trong luân chuyển cán bộ, lựa chọn cán bộ xuất sắc về cơ sở, có kế hoạch bồi dưỡng đề bạt, bố trí chức danh cấp huyện, thị xã...

Cải tiến nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, lề lối làm việc, xác định trách nhiệm từng cấp, từng vị trí lãnh đạo chỉ huy các cấp, đề cao trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương người đứng đầu.

Thay mặt CBCS - CATP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương cảm ơn sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ, từ nay đến Tết Nguyên đán chỉ còn 2 tuần, rất nhiều nội dung công tác trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đòi hỏi lực lượng công an phải triển khai, do đó lực lượng Công an Thủ đô cần khẩn trương bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu năm, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán canh Tý 2020, các lễ hội đầu năm, quan tâm, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS và thân nhân, nhất là những CBCS bị thương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, những người có công, cán bộ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, đang tham gia vào kế hoạch công tác đặc biệt, tổ chức cho CBCS vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

“Nhiệm vụ đặt ra với Công an Hà Nội rất nặng nề, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố rất cao, không có chỗ để “rút kinh nghiệm” khi mắc sai lầm, bởi giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả nước. Công tác đảm bảo an ninh trật tự phải đặt ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất” - Bộ trưởng Tô Lâm nhìn nhận.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống Công an Thủ đô Anh hùng, lực lượng CATP Hà Nội sẽ lập được nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô.

Đoàn kết một lòng, xây dựng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh

Thay mặt CBCS lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Đoàn Duy Khương trân trọng lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc Bộ trưởng Tô Lâm, khẳng định đây là những chủ trương, định hướng lớn chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, liêm chính, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày báo cáo tổng kết công tác công an và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Trung tướng Đoàn Duy Khương xin hứa CATP Hà Nội đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ; không ngừng đổi mới tư duy và hành động, cách nghĩ, cách làm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và sự ủng hộ, chở che của các tầng lớp nhân dân; mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND, HĐND và nhân dân Thủ đô trong thời gian tới.