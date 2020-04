Quyết liệt chặn dịch Covid 19 tại Ga Hà Nội

Với sự quyết liệt, miệt mài nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị đã và đang “phòng thủ” an toàn cửa ngõ đường sắt của Thủ đô.

Lực lượng chức năng kiểm soát y tế hành khách tại Ga Hà Nội

Những chuyến tàu đặc biệt

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, hoạt động đường sắt đã có sự thay đổi, theo đó từ hơn 20 chuyến tàu cập bến sân ga mỗi ngày, đã giảm xuống còn hai chuyến tàu Bắc – Nam (Hà Nội - TP. HCM). Số lượng các chuyến tàu giảm đáng kể, tuy nhiên hoạt động ở ga Hà Nội vẫn duy trì phục vụ những người có nhu cầu thật sự cần thiết phải di chuyển.

Chốt kiểm soát y tế tại Ga Hà Nội

18h30 chiều 9-4, khi ánh đèn sân Ga Hà Nội bật sáng, nhiều người dân cùng vali đồ đạc lỉnh kỉnh kéo nhau vào khu vực sảnh chờ. Con tàu chở hành khách tuyến Hà Nội – TP HCM đã cập bến sân ga chờ phục vụ những vị khách. Đâu đó, tại khu vực nhà chờ, chốt kiểm soát vé... các lực lượng chức năng Công an quận Đống Đa, y tế quận, bảo vệ Ga Hà Nội đã vào vị trí chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Các hành khách được đo thân nhiệt, yêu cầu 100% đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Đồn Công an đường sắt Ga Hà Nội cho biết: “Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, những chuyến tàu liên vận trong nước và quốc tế (tàu đi Trung Quốc) đã tạm dừng hoạt động. Đường sắt chỉ duy trì mỗi ngày một chuyến tàu vào Nam và ra Bắc để phục vụ những người có nhu cầu thực sự cần thiết. Hầu hết, khách đi tàu là du học sinh, người lao động từ nước ngoài về nước, sau thời gian cách ly tại các khu cách ly tập trung di chuyển về nhà. Bởi vậy, những chuyến tàu này đối với chúng tôi đặc biệt hơn bao giờ hết. Ban Quản lý Ga đường sắt Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa dịch bệnh, chặn đứng những “mầm bệnh” không để lên tàu di chuyển các địa phương khác, cũng như vào Hà Nội”.

Kiểm soát y tế từng hành khách lên, xuống tàu

Lực lượng Công an quận Đống Đa hỗ trợ người dân chuyển hành lý lên tàu

Tiếng loa phát thanh tại sân Ga Hà Nội, vang lên thông báo các hành khách chuẩn bị hành lý lên tàu. Ngay sau đó, là những thông tin hàng khách cần biết để phòng chống dịch Covid 19. Sau khi qua cửa kiểm soát vé, từng hành khách được các nhân viên y tế và Công an quận Đống Đa kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế. Mọi người được các chiến sỹ Công an thường xuyên nhắc nhở về việc tuân thủ khoảng cách an toàn. Cùng với việc kiểm tra y tế, các CBCS Công an quận Đống Đa hỗ trợ hành khách di chuyển hành lý để chuẩn bị cho chuyến tàu dài.

Các hành khách được lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết

Ghi nhận của PV ANTĐ tại sân Ga, 100% người dân đi tàu đã trang bị đeo khẩu trang, một số khác đã trang bị đeo găng tay, mũ chắn giọt bắn. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người dân đã tuân thủ các quy định bắt buộc để phòng chống dịch.

Trong suốt 10 ngày qua, các chôt đã duy trì 24/24 tại ga Hà Nội để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid 19

Trung tá Chu Nhất Lâm, Đội trưởng Đội An ninh Công an quận Đống Đa chia sẻ: “Ngay từ ngày 1-4, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an quận, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức các chốt kiểm soát y tế, đảm bảo an ninh trật tự tại Ga Hà Nội. Cụ thể, tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ 24/24 tại Ga Hà Nội để đảm bảo ANTT, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, vào hai khung giờ cao điểm hàng ngày vào 5h sáng và 18h30 chiều, khi chuẩn bị đón tàu về sân ga và tàu rời bến, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát thân nhiệt, y tế toàn bộ 100% hành khách, đảm bảo không bỏ lọt trường hợp nào có dấu hiệu nghi vấn mắc bệnh”.

Chuyến tàu Hà Nội - TP HCM duy nhất trong ngày chở những hành khách có nhu cầu di chuyển cần thiết

Cùng với việc kiểm soát y tế toàn bộ hành khách, Công an quận Đống Đa đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý ga đường sắt Hà Nội chuẩn bị phòng cách ly tại cửa ra vào 1C, nếu phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bất thường sẽ được đưa đi cách ly tạm thời và test nhanh với Covid 19 để đảm bảo phòng chống dịch.

Nhiều hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc, được các CBCS công an hỗ trợ

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, tính đến 19h ngày 9-4, các đơn vị làm nhiệm vụ tại Ga Hà Nội chưa phát hiện một trường hợp nào có các biểu hiện nghi ngờ mắc Covid 19. Các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì chốt chặn dịch ngay tại cửa ngõ đường sắt Thủ đô. Cùng với việc kiểm soát y tế, các đơn vị trực thuộc Công an quận sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội, đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch. Đồng thời, các CBCS tham gia trực chốt sau khi kết thúc nhiệm vụ sẽ được xét nghiệm Covid 19, theo dõi y tế và cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Ga Hà Nội duy trì hoạt động phục vụ người dân có nhu cầu đi lại thực sự cần thiết

Với những nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ của CBCS Công an quận Đống Đa, lực lượng y tế và nhân viên đường sắt Ga Hà Nội trong công tác phòng chống, ngăn dịch “xâm nhập” và lan các tỉnh thành khác, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid 19.