Quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Sáng nay (8-6), dưới sự chủ trì của Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác Công an tháng 5; triển khai công tác trọng tâm tháng 6-2020.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng và Đại tá Trần Ngọc Dương dự hội nghị.

Hiệu quả đồng đều trên các mặt công tác

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Phạm Thị Thùy Dương – Trưởng phòng Tham mưu CATP nêu rõ: trong tháng 5, CATP đã làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố, CATP đã chủ động triển khai, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung, biện pháp, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

CATP đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, quận, huyện, thị xã tăng cường phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn chuyển mùa; đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng trọng điểm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm nảy sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông báo các phương thức, thủ đoạn và hướng dẫn nhân dân các biện pháp nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm; duy trì các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP điều hành thảo luận của các đơn vị

Nhiều chương trình, hoạt động xuyên suốt tiếp tục được CATP triển khai, như tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá chất lượng và hoàn chỉnh dữ liệu dân cư của Thành phố phục vụ triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

CATP triển khai nghiêm túc các chỉ đạo Bộ Công an, Thành phố về công tác đảm bảo TTATGT, trọng tâm là Kế hoạch về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Kế hoạch về tăng cường phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép...

Công tác quan tâm, phát triển nâng cao hiệu lực hiệu quả lực lượng Công an xã CATP được thể hiện qua việc kiện toàn 21 chỉ huy Công an xã thuộc Công an các huyện. CATP đã tổ chức 9 lớp (1.000 đồng chí) bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm Công an xã; 5 lớp bồi dưỡng Trưởng, Phó trưởng Công an xã, 4 lớp bồi dưỡng Công an viên. Phối hợp với Học viện CSND xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho trên 800 đồng chí cấp Trưởng, Phó trưởng và Công an viên đi học lớp Bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã khóa 4 năm 2020.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, các phòng nghiệp vụ khối An ninh, Cảnh sát, Công an một số quận, huyện đã tham luận, thông báo tình hình, kết quả và nêu giải pháp phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, lực lượng để nâng cao hơn nữa hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, kết luận phần thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã trao đổi, phân tích kỹ và chỉ đạo những yêu cầu cụ thể nhiều vấn đề trọng tâm, như chủ động nắm tình hình công tác đảm bảo an ninh chính trị; tăng cường phối hợp giữa các quận, huyện và phòng nghiệp vụ CTAP, từ đó tham mưu giải quyết phức tạp ngay từ cấp cơ sở.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Phòng Tham mưu, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, đánh giá những kết quả - tồn tại ở lĩnh vực, địa bàn phụ trách, từ đó đưa ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đánh đúng, đánh trúng tội phạm “nóng”

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định: trong tháng 5-2020, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, CATP đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để bị động bất ngờ. CATP phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận.

Toàn cảnh hội nghị

Đề cập đến 2 sự kiện quan trọng đối với Công an Hà Nội, đó là Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc CATP được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy; và Đại tá Nguyễn Hồng Ky – Trưởng Công an huyện Mỹ Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP; Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ niềm vui, tự hào vì thời gian qua, Công an Hà Nội đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho Bộ Công an và Công an các địa phương. Đồng chí Giám đốc mong muốn toàn lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ rõ trong báo cáo tổng hợp của phòng Tham mưu; Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đã gợi mở, giao một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới trong công tác bảo an ninh quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo đó, các đơn vị, địa bàn tập trung nắm tình hình không chỉ tại Hà Nội mà các địa phương khác, trong khu vực và thế giới. Tiếp tục quản lý, đấu tranh mạnh đối tượng cơ hội chính trị; phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung giải quyết các trường hợp khiếu kiện, nhất là thời điểm đang diễn ra kỳ họp Quốc hội và Đại hội Đảng các cấp.

Biểu dương các đơn vị, địa bàn đã và đang nỗ lực, quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm, Kế hoạch, Mệnh lệnh của Bộ Công an và CATP; Trung tướng Đoàn Duy Khương đánh giá cao phòng Cảnh sát hình sự thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm; đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp, được dư luận nhân dân đánh giá cao.

Điển hình trong đó là chuyên án do phòng Cảnh sát hình sự chủ công, bắt giữ hàng chục đối tượng – phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng. “Đây là hướng đi đúng trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm, tội phạm khai thác tài nguyên trái phép. Phòng Cảnh sát hình sự cần tập trung điều tra mở rộng vụ án; và cùng với đó, Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã tới đây phải tiếp tục tăng cường khảo sát, quản lý chặt địa bàn, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, khoáng sản. Cứ đi đúng hướng này, chắc chắn sẽ giải quyết cơ bản hiện tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố”, Trung tướng Đoàn Duy Khương phân tích.

Một số nhiệm vụ trọng tâm khác cũng đã được đồng chí Giám đốc CATP nêu, đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm tính chính xác của các thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an; Tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác quản lý ở các trại tạm giam, nhà tạm giữ, đặc biệt quan tâm chăm lo người bị tạm giam, tạm giữ, người thi hành án, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn.

Đồng chí Giám đốc giao các phòng chức năng tập trung tham mưu Đảng ủy CATP chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các công việc có liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp trong CATP tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP, đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng lộ trình, thời hạn; Tiếp tục tham mưu kiện toàn các chức danh Công an xã còn thiếu; tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án của CATP, các công trình xây dựng, cải tạo sửa chữa, các dự án, gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ các mặt công tác.

“Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm 2020, tôi yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo sơ kết đánh giá kết quả công tác Công an toàn diện trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm; từ đó xây dựng, triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp, kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác những tháng cuối năm, đảm bảo giữ vững bình yên địa bàn Thủ đô và an toàn, an ninh cho người dân”, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Trong tháng 5, các lực lượng CATP đã phát hiện 304 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 7 vụ = 2,2% so với tháng 4-2020; trong đó xảy ra 262 vụ PPHS (so với tháng trước giảm 22 vụ = 7,7%); Điều tra, khám phá 255 vụ, 632 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,8%; Triệt phá 71 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 220 đối tượng

Phát hiện, xử lý 181 vụ, 194 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế. Khởi tố: 22 vụ - 28 bị can, xử lý hành chính: 132 vụ - 132 đối tượng.

Phát hiện điều tra khám phá 346 vụ, 509 đối tượng phạm tội về ma túy, khởi tố 298 vụ, 354 bị can; đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc được 45 trường hợp tại các cơ sở cai nghiện của Thành phố

Phát hiện, xác minh, điều tra, kiểm tra xử lý 285 vụ, 291 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; xử phạt hành chính 281 vụ, 287 đối tượng, thành tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Bắt, vận động, đầu thú, thanh loại 39 đối tượng truy nã, trong đó có 8 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 3 đối tượng truy nã nguy hiểm.