Phường Ngô Thì Nhậm luôn đảm bảo an ninh trật tự

Năm 2019, Quận ủy, UBND, HĐND phường Ngô Thì Nhậm đã chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng năm 2019, quan tâm chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững và ổn định, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Công tác quân sự luôn đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân, hoàn thành công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đồng chí Vũ Đại Phong, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, việc tiếp nhận và trả hồ sơ của bộ phận “1 cửa” được thực hiện đúng quy định, ý thức phục vụ nhân dân được nâng cao.

Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND, HĐND, UB - MTTQ, các đoàn thể, khu dân cư và tổ dân phố trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào trên địa bàn phát huy đồng bộ hiệu quả. Công tác duy trì kiểm tra, đôn đốc xử lý giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường hè phố đã được ưu tiên tập trung tuyên truyền, nên đã nâng cao được ý thức tự giác chấp hành của các hộ kinh doanh.

UBND phường Ngô Thì Nhậm chúc mừng các cán bộ nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, nhân dân và cán bộ phường Ngô Thì Nhậm được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; Công an phường được Giám đốc Công an thành phố tặng Bằng khen Đơn vị Quyết thắng.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích chính quyền và nhân dân phường Ngô Thì Nhậm đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Vũ Đại Phong, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: “Chính quyền và nhân dân phường Ngô Thì Nhậm đã đạt được một số thành tựu quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội trong những năm gần đây, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố.

Trong thời gian tới, phường Ngô Thì Nhậm cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, không để xảy ra cháy nổ, trọng án, buôn bán vận chuyển pháo nổ. Quan tâm thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi... trên địa bàn đảm bảo đúng, đủ, kịp thời".