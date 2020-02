Phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona gây ra tại cơ sở kinh doanh lưu trú

ANTD.VN - Cùng với cả hệ thống chính trị các cấp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Công an quận Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt an ninh trật tự, tích cực phòng chống dịch có hiệu quả nhất, để hạn chế sự lây nhiễm của dịch bệnh trên địa bàn.

Tăng cường rà soát, kiểm tra cơ sở lưu trú

Quận Tây Hồ có nhiều cơ sở lưu trú, với lượng khách nước ngoài sinh hoạt tại địa bàn đông và có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, hấp dẫn như hệ thống đình, phủ Tây Hồ, các chùa Trấn Quốc, Tảo Sách, Vạn Niên... Bởi thế, các cơ sở kinh doanh lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn là những địa chỉ thường có nhiều người đến để ăn nghỉ trong thời gian du lịch, tham quan, vãn cảnh.

Công tác tuyên truyền phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra tại nơi tập trung đông người, đã được Công an quận Tây Hồ thực hiện nghiêm túc

Mặc dù chưa phải là đỉnh điểm đón khách du lịch, song tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp, thì sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã được chỉ huy Công an quận Tây Hồ tích cực, chủ động, chỉ đạo kịp thời, quán triệt đến toàn thể CBCS trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sức khỏe để làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, CBCS Công an quận Tây Hồ còn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ quản lý, rà soát các cơ sở, địa bàn, tập trung tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch bệnh một cách nhanh chóng, kịp thời.

Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc phòng, chống và ngăn ngừa dịch bệnh do virus Corona lây lan, đơn vị đã chủ động rà soát các cơ sở lưu trú, lên danh sách nơi có người từ vùng dịch trở về và ngược lại để báo cáo và có biện pháp tuyên truyền, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở này để phòng ngừa, kịp thời phát hiện người nhiễm dịch để xử lý hiệu quả”.

Cho đến thời điểm hiện tại, các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho người nước ngoài thuê trên địa bàn đã được CBCS Công an quận Tây Hồ thực hiện nghiêm túc công tác phòng bệnh dịch theo quy định của Bộ Y tế. Công tác lập danh sách số người sinh hoạt, đi, ở cũng được Công an quận báo cáo và cập nhật thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế quận thực hiện công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh.

Theo Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng Công an phường Quảng An: “Trước sự vào cuộc hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự chủ động tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở, các du khách đến lưu trú trên địa bàn đều tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đối với các nhà nghỉ, khách sạch, ngoài việc phun thuốc khử khuẩn, đơn vị yêu cầu chủ cơ sở phát khẩu trang và nước rửa tay y tế cho người đến, đi và trong trường hợp khách có dấu hiệu bất thường, phải thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp hôc trợ, xử lý”.

Cùng với việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Công an quận Tây Hồ đã chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn; thường xuyên họp và báo cáo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ mọi vấn đề liên quan đến tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.

Chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Theo chỉ huy Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ, ngoài việc phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, hướng dẫn nhà hàng, khách sạn và khách đến lưu trú đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, Công an quận đã tổ chức phát, dán tờ rơi, áp phích tại nơi công cộng, hướng dẫn chủ nhà hàng, quán ăn và khách biết được cách phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra một cách cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, chủ khách sạn Orien Palce, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết: “Chúng tôi đã chủ động phòng chống ngay từ những ngày đầu có thông tin về dịch bệnh Corona và nhắc nhở du khách những điều cần thiết như: khi thấy có triệu chứng sốt, ho phải báo ngay lễ tân để có biện pháp xử lý kịp thời. Tuyên truyền, nhắc nhở toàn bộ nhân viên chủ động phòng dịch như đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách, hướng dẫn du khách những vấn đề phòng dịch cơ bản nhất. Phát tờ rơi hướng dẫn phòng dịch cho mọi người đến lưu trú tại khách sạn”.

Nơi tiếp dân của Công an quận Tây Hồ đều được trang bị nước rửa tay cho người dân và có sự hướng dẫn của CBCS về biện pháp phòng ngừa dịch bệnh

Để nâng cao tinh thần chủ động, tích cực chống dịch bệnh, chỉ huy Công an quận Tây Hồ yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các phường tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra trên toàn địa bàn, ghi chép thông tin vào các thời điểm khác nhau những vấn đề liên quan đến dịch bệnh.

Tại các cơ sở lưu trú, lực lượng Cảnh sát khu vực kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo lưu trú của các cơ sở và quản lý chặt chẽ số lượng khách tại cơ sở, nhất là khách nước ngoài...; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú cách phòng, chống dịch một cách hiệu quả nhất.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, Đoàn thanh niên Công an quận Tây Hồ đã tổ chức tuyên truyền, phát tò rơi, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí và hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách khi đến giao dịch, làm việc tại các điểm tham quan, vãn cảnh, tư vấn cho người dân cách phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.