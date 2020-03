Phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo thắng lợi các nhiệm vụ Công an

Cùng đi với Bí thư Thành ủy có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, cùng đại diện một số đơn vị liên quan của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tới những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công an năm 2020, Công an thành phố Hà Nội cần thực hiện; trong đó tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và những việc cần làm ngay của Công an thành phố (CATP) trong những tháng tiếp theo, đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô…

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh sự cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố giai đoạn hiện nay

Báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, CATP đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mới nối, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngay từ những thời điểm đầu tiên của dịch bệnh, CATP đã chủ động triển khai những biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, trọng tâm là nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá, buôn lậu khẩu trang y tế; hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.



Chủ động chỉ đạo lực lượng nắm chắc số người nước ngoài, số công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch để thông báo, phối hợp ngành Y tế phục vụ công tác phòng ngừa, cách ly theo quy định; Công an quận, huyện nào để lọt danh sách, xảy ra tình trạng người không có tên trong danh sách trên mà bị nhiễm virus, chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP.

Đồng chí Vương Đình Huệ thông tin nhiều thay đổi trong các sự kiện sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố, nhằm tập trung toàn lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Bệnh viện CATP đã tổ chức khu cách ly tập trung với 44 phòng tương ứng tối đa 88 người trong một thời điểm, đảm bảo đủ các điều kiện, an toàn khu cách ly. CATP đã quán triệt các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về phòng chống dịch trong CATP; chủ động trang bị các thiết bị phòng, chống dịch bênh để bảo vệ sức khỏe của CBCS. Đặc biệt, đối với việc triển khai các biện pháp xử lý liên quan đến trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Ngay trong đêm 6-3, CATP đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng không quản ngày đêm, rà soát, xác minh số người có tiếp xúc với bệnh nhân và tiếp xúc gần với người tiếp xúc với bệnh nhân, toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN0054 để phối hợp với cơ sở y tế cách ly theo quy định, đảm bảo thời gian "vàng" để khoanh vùng là 72 tiếng sau khi phát hiện nhiễm virus, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Cũng ngay trong đêm 6-3, lực lượng chức năng đã xác định được hơn 220 trường hợp, hiện đang tiếp tục xác minh các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới (khoảng 750 trường hợp).

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo trước đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh của CATP

Đồng thời, CATP đã chỉ đạo Công an quận Ba Đình phối hợp các phòng nghiệp vụ xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực cách ly. CATP đã trang bị giường tầng phục vụ CBCS ăn nghỉ tại chỗ, không về nhà, ở trụ sở làm việc tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; CATP Hà Nội tiếp tục hoàn chỉnh phương án lập chốt, cách ly “mẫu” một khu vực, địa bàn để công an các đơn vị áp dụng, triển khai.

CATP đã chủ động rà soát CBCS có khả năng tiếp xúc với những người tiếp xúc với người bị nhiễm, từ F1 đến F4. Đã xây dựng phương án hướng dẫn CBCS trong diện nghi ngờ thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, nếu nghi ngờ có khả năng bị nhiễm phải chủ động đến cơ sở y tế để khai báo, xác định có thuộc diện F hay không và thực hiện theo đúng quy định của ngành Y tế. Trong quá trình đợi khám khai báo với cơ sở y tế, phải chủ động tự cách ly tại nhà hoặc đến Bệnh viện CATP.



Thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, CATP sẽ tập trung làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú của người nước ngoài, xử lý nghiêm những vi phạm; Tiếp tục xác minh, làm rõ những trường hợp tiếp xúc gần với những người dương tính với Covid-19, kể cả những ca ở địa bàn tỉnh khác nhưng có lịch sử hoạt động dịch tễ trên địa bàn Thành phố theo các diện F, để phối hợp với ngành Y tế theo dõi, cách ly, giám sát theo quy định; Xây dựng các phương án đảm bảo ANTT, lập chốt cách ly các khu vực, tuyến phố, sẵn sàng đáp ứng, triển khai lực lượng khi có yêu cầu.