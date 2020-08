Phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hiệu quả, phục vụ thí sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông an toàn

ANTD.VN - Chưa có năm nào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia lại nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của cả hệ thống chính trị, dư luận như năm nay. Lý do là bởi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 ở nhiều địa phương rất phức tạp.

Chính vì lẽ đó, đòi hỏi các lực lượng từ quân đội, y tế, giáo dục, công an… đều phải nỗ lực hơn rất nhiều để đảm bảo an toàn, thành công cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Nhiệm vụ "kép" trong mùa thi đặc biệt

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đã có rất nhiều ý kiến của dư luận xung quanh việc có hay không tổ chức kỳ thi, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương. Sau nhiều cuộc họp, bàn thảo trên cơ sở căn cứ về tình hình, điều kiện thực tế của đất nước, diễn biến của dịch bệnh, quyết định về kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn diễn ra theo đúng dự kiến. Những địa phương nào nằm trong vùng dịch, đang phải thực hiện giãn cách xã hội thì thí sinh sẽ có phương án thi riêng.

Lực lượng CSGT triển khai phân luồng, đảm bảo ATGT tại các khu vực diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt, cũng như sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị đối với kỳ thi, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã tập trung lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn phục vụ thí sinh thi tốt nghiệp đúng theo quy định. Trước kỳ thi diễn ra, các đơn vị nghiệp vụ CATP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT), Sở GD - ĐT Hà Nội tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực thi, vận chuyển đề thi đến các địa điểm thi.



Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covd - 19 phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao nếu như tập trung đông người, bỏ lọt những trường hợp nghi vấn. Chính vì vậy, tại các điểm thi, CATP Hà Nội đã tổ chức khảo sát, cũng như chỉ đạo Công an các quận, huyện thực hiện biện pháp phun hóa chất diệt khuẩn toàn bộ những khu vực này. Tất cả những cổng ra vào của các điểm thi đều có lực lượng Công an, y tế, thanh niên tình nguyện được trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn đảm bảo an toàn cho thí sinh trước khi vào phòng thi.



Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, tại địa bàn quận có nhiều địa điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Ở tất cả những địa điểm này đều được Ban chỉ huy đơn vị bố trí lực lượng CSGT, CSTT làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo thông thoáng khu vực ra, vào.

Các địa điểm thi đều được lực lượng chức năng phun diệt khuẩn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid - 19

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tắc đường, nhất là khu vực trước cổng ra vào. CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp với Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng như chỉ đạo Công an các phường làm tốt công tác đảm bảo TTGT, TTĐT. Việc này không chỉ đảm bảo đường thông hè thoáng phục vụ cho việc đi lại của thí sinh, người nhà thí sinh mà còn giúp ngăn ngừa tối đa những nguy cơ tụ tập đông người, lây nhiễm dịch bệnh nếu có”.



Tại các địa điểm thi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lực lượng CSTT còn tổ chức tuyên truyền nhắc nhở các thí sinh, đặc biệt là người nhà thí sinh đeo khẩu trang khi đưa, đón con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đối với những phụ huynh học sinh ở lại chờ đón con sau buổi thi, CSTT hướng dẫn cho người dân ngồi chờ đảm bảo vệ sinh, có đủ khoảng cách an toàn phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid - 19. Tại các địa điểm thi này, CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với cơ quan chức năng khảo sát và tổ chức những khu vực trông giữ phương tiện, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng người dân, phụ huynh đứng tràn dưới lòng đường gây cản trở giao thông, hay chen lấn trên vỉa hè…



Tất cả vì mùa thi an toàn



Quận Cầu Giấy cũng là nơi tập trung nhiều địa điểm thi THPT Quốc gia. Dù các địa điểm thi đều nằm ở hai bên đường, tuyến phố lớn hơn so với các tuyến phố cũ, phố cổ của quận Hoàn Kiếm, song không vì thế mà thiếu vắng những bóng dáng áo vàng của CSGT, hay màu áo xanh của lực lượng CSTT.

Trong sáng 10-8, tại địa điểm thi ở trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng CAP Yên Hòa có mặt từ sớm, cùng với CBCS của đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các thí sinh đến dự thi. Ngày thứ 2 của kỳ thi rơi vào đầu tuần, nên mật độ phương tiện tham gia giao thông đông hơn ngày thường, chính vì lẽ đó nhiệm vụ và công việc của CAP Yên Hòa hay các đơn vị khác cũng vất vả hơn so với ngày trước đó.

Các thi sinh đến địa điểm thi đều nhận được sự hỗ trợ của CSGT và lực lượng chức năng

Cũng giống như CAP Yên Hòa, Công an các đơn vị khác cũng tập trung thực hiện đúng những kế hoạch và yêu cầu chỉ đạo của cấp trên về thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trên địa bàn, đảm bảo không xảy ra bất cứ sự cố nào về ANTT, gây ảnh hưởng đến thí sinh.

Một trong những lực lượng đóng vai trò nổi bật và dễ nhận thấy nhất, đó chính là CSGT. Ngày đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra vào Chủ nhật, nên áp lực về giao thông không quá lớn. Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội thông tin: Trong đợt thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 80.000 thí sinh tham gia và 3.336 phòng thi tại 143 điểm thi. Tuy nhiên, trên tinh thần chủ động, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã triển khai hiệu quả kế hoạch, cũng như lực lượng tại tất cả những điểm thi này để đảm bảo ATGT, phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19 cho thí sinh, người dân.



Ghi nhận của PV, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, cùng với Công an các quận, huyện và thị xã, lực lượng CSGT - CATP đã chủ động phân luồng hướng dẫn giao thông, duy trì tốt TTATGT tại các tuyến giao thông chính, khu vực nhà ga, bến xe; nhất là xung quanh những địa điểm tổ chức thi, tuyệt đối không để tình hình giao thông ùn tắc, gây ảnh hưởng đến việc thí sinh và giáo viên, giám thị đến địa điểm thi muộn giờ vì nguyên nhân trên. Những phương án bố trí lực lượng, phương tiện phòng khi thời tiết xấu, mưa bão ngập úng cũng được Phòng CSGT triển khai.



Không chỉ làm tốt công tác đảm bảo TTATGT, trên tinh thần phục vụ nhân dân, lực lượng CSGT còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giúp đỡ cho thí sinh, người nhà thí sinh đảm bảo an toàn, phòng, chống hiệu quả Covid - 19.



Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: "Thực hiện nghiêm kế hoạch của Phòng CSGT, trong 2 ngày qua đơn vị đã bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ, đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Bên cạnh đó, ở một số khu vực cổng ra vào các điểm dự thi, đoàn thanh niên của đơn vị còn tổ chức cấp phát nước uống, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang cho thí sinh nào không có, hoặc tổ chức hỗ trợ nhân viên y tế đo thân nhiệt cho thí sinh, giúp thí sinh có thêm nhiều thời gian chuẩn bị trước giờ thi, cũng như đảm bảo khoảng cách an toàn cho các thí sinh tham dự kỳ thi".