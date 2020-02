Phòng, chống dịch bệnh Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

ANTD.VN - Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, vừa ký văn bản số 847-CV/ĐUCA gửi các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP; các Đảng bộ Công an cấp huyện; các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn CATP, về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CATP chỉ rõ: để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, Đảng ủy CATP yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và các đoàn thể CATP tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các đoàn thể phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện quyết liệt. Nâng cao tinh thần, nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất, có kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể, chủ động ứng phó với dịch bệnh. Thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

Báo ANTĐ phối hợp với Đoàn Thanh niên CATP và nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh phát tặng khẩu trang đến 25.000 người dân

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; công văn số 758/CAHN-PV01 ngày 29/01/2020 và công văn số 770/CAHN-PV01 ngày 31/01/2020 của Giám đốc CATP.

3. Các lực lượng thường xuyên tiếp xúc với cơ quan, tổ chức và nhân dân (Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát cơ động...), nhất là tại các khu vực cửa khẩu, khu du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người... sử dụng các biện pháp phòng tránh dịch bệnh (khẩu trang, găng tay do Bệnh viện Công an Thành phố cấp phát).

4. Chủ động cập nhật thông tin dịch bệnh từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông...để tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây lan, các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh. Tham gia hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng tham gia thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khống chế, bao vây, dập tắt, không để lây lan dịch.

5. Tăng cường đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Kịp thời xác minh, điều tra xử lý các hành vi che giấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô trong những ngày diễn ra dịch bệnh Corona được Báo ANTĐ cập nhật thường xuyên

Trung tướng Đoàn Duy Khương chỉ đạo Báo An ninh Thủ đô, Ban biên tập chuyên mục phát thanh và truyền hình Vì an ninh Thủ đô, Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố, Fanpage Công an Thành phố và Đoàn Thanh niên CATP... mở các chuyên mục, tiểu mục; tập trung cập nhật thông tin về các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Công an về công tác phòng chống dịch bệnh; nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ, chiến sĩ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và trách nhiệm trong phòng chống dịch.

Trong những ngày qua, chủ động nhận thức và quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, thông qua các “kênh” thông tin báo in, báo điện tử và Chương trình truyền hình an ninh (ATV), Báo ANTĐ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền như: cập nhật liên tục diễn biến của dịch bệnh; những sự chỉ đạo, vào cuộc của cơ quan quản lý; cách thức phòng, tránh dịch bệnh; công tác xử lý và chế tài đối với các trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt liên quan đến dịch bệnh Corona…

Đặc biệt, ngày 2-2 vừa qua, Báo ANTĐ phối hợp với Tuổi trẻ CATP và nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh, đã trang cấp tận tay, miễn phí 75.000 chiếc khẩu trang đến 25.000 người dân trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 4-2, Báo ANTĐ đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với bạn đọc Báo ANTĐ điện tử về phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra...