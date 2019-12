Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn ANTT

ANTD.VN - Chiều ngày 18-12, Công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2019.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự hội nghị.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, Công an thành thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu cho thành phố Hà Nội chỉ đạo, quán triệt, thực hiện, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự và nhiệm vụ quân sự, an ninh quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh đồng chủ trì hội nghị

Cụ thể, hai đơn vị đã tham mưu Thành ủy, UBND, HĐND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập phòng thủ dân sự và Diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2019 thành phố Hà Nội và diễn tập thực binh tại 4 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Phúc Thọ, Ba Vì.

Nổi bật là diễn tập thực binh “Phòng thủ dân sự” và "Xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự, tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả” đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các cuộc diễn tập thực binh được các cấp đánh giá cao.

Cùng với đó, hai đơn vị đã chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng ngừa, ngăn chăn hoạt động tập trung đông người, tuần hành biểu tình trái pháp luật; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết ổn định các vụ việc khiếu kiện phức tạp và các biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.

Về công tác phối hợp trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin của hai đơn vị; tất cả các thông tin đều được các lực lượng trao đổi, thống nhất nhận định, đánh giá và tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, không để bị động bất ngờ, lây lan, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Đặc biệt đã phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ mục tiêu, đảm bảo an ninh, an toàn hàng nghìn kỳ cuộc quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Công tác phối hợp giữa hai đơn vị đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND, QĐND để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của thành phố”.

Đồng quan điểm với lãnh đạo CATP, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh đánh giá: “Để đạt được những thành tích nêu trên, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ mỗi đơn vị, còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội. Đây là chỗ dựa vững chắc, động lực quan trọng thúc đẩy để CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.