Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thông tin rõ về dịch corona virus, không để người dân hoang mang

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Theo đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, bệnh viêm phổi cấp do corona virus (nCoV) đang bùng phát ở Trung Quốc lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt.

Đến nay tại Trung Quốc đã ghi nhận trên 541 trường hợp mắc bệnh trong đó có 15 nhân viên y tế và đã có 17 trường hợp tử vong; đã ghi nhận các trường hợp xâm nhập vào một số quốc gia khác.

Việt Nam là nước có nguy cơ cao xuất hiện ca bệnh xâm nhập. Vì thế, để chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nước ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu (đường bộ, đường thủy, đường hàng không), nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc mệnh tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để cung cấp thông tin và khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW về công tác chống dịch

Trưa nay, 23-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tới kiểm tra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở 2 tại Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) về khả năng đáp ứng với dịch bệnh trong trường hợp bệnh viêm phổi do virus corona xâm nhập Việt Nam.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng chỉ đạo, bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu mắc bệnh khi vào Việt Nam phải được phát hiện, theo dõi và cách ly kịp thời đúng theo những hướng dẫn của ngành y tế. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần chuyển đến nơi có đủ điều kiện phát hiện.

Theo ông Đặng Quang Tấn, Phó cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, tính đến ngày 23-1, Trung Quốc đã ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh corona virus, trong đó có 17 trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh viêm phổi do corona virus lần này khác so với các chủng corona virus đã từng gây dịch bệnh trước đây. Tỷ lệ tử vong/ mắc do chủng corona virus mới tại Trung Quốc hiện chỉ chiếm khoảng 3%, thấp hơn nhiều do với các chủng corona virus gây bệnh SARS là 16%, MERS tỷ lệ tử vong lên tới 36%....

Qua nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Dù tỷ lệ tử vong của bệnh này thấp hơn so với các dịch bệnh trước, nhưng chúng ta không được chủ quan. Cần thông tin để người dân biết, không để người dân hoang mang".