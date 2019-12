Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát động Năm An toàn giao thông quốc gia 2020

09:06 28/12/2019 0 Phú Khánh

ANTD.VN - Sáng 28-12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020 và cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020.