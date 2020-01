Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an

ANTD.VN - Ngày 2-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong tháng 12-2019, với tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, các lực lượng và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu đường cát tại tỉnh An Giang và đường dây buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn, thu giữ hơn 1.000 tấn đường cát, 115 tấn dược liệu, cùng nhiều tang vật liên quan khác, kịp thời bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án.

Thành tích này góp phần tích cực vào việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, động viên, chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trong việc mở rộng điều tra vụ án, bảo đảm triệt xoá tận gốc các đường dây tội phạm buôn lậu nói trên.