Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin về việc bắt giữ 28 đối tượng tụ tập đua xe ở khu vực hồ Hoàn Kiếm

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại phiên họp

Tuần tra 24/24 đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Tại phiên họp trực tuyến của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid -19 Hà Nội chiều 10-4, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, lực lượng công an đã tiếp tục duy trì điểm chốt cửa ngõ ra vào của Thủ đô; kiểm soát, giám sát để việc cách ly toàn xã hội; phối hợp với ngành y tế phát hiện 23 trường hợp có biểu hiện ho, sốt, vận động đến các cơ sở y tế để thăm khám.

Trong sáng 10-4, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận, huyện, thị xã, cử cán bộ tham gia các tổ cơ động chống dịch gồm lực lượng y tế, quản lý thị trường, cán bộ tư pháp để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 vận động người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

CATP cũng tiếp tục rà soát, bố trí các chốt kiểm soát, giám sát 24/24 tại các đường nhánh, đường ngang, ngõ tắt, các bến đò ngang từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn các huyện, thị xã giáp ranh với tỉnh.C

Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, không để xảy ra tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng tình trạng người và phương tiện tham gia giao thông ít để thực hiện với hành vi phạm tội.

Riêng đối với trường hợp bệnh nhân 243, 250, 253, 254 tại huyện Mê Linh, CATP đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương rà soát ngay các trường hợp tiếp xúc với 4 bệnh nhân trên và xác định rõ được 431 trường hợp F1 và triển khai lấy máu xét nghiệm và 531 trường hợp F2. Thành lập 10 chốt kiểm soát khoanh vùng cách ly tại khu vực xóm Bàng, thôn Hạ Lôi.

Tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông; PCCC và cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Công an TP đã nắm chắc tình hình trên không gian mạng, xử lý 75 trường hợp đăng tin, bài sai sự thật về dịch; 171 trường hợp có hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, buôn bán sản phẩm có liên quan đến phòng chống dịch đã xử lý là 171 trường hợp, khởi tố hình sự 8 vụ với 12 bị can.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu CATP đã đấu tranh, khám phá một vụ sản xuất, buôn bán trang phục phòng dịch giả của Công ty TNHH thương mại dịch vụ y tế Đức Anh có trụ sở tại thôn Văn Đồng, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an thành phố đã tạm giam 3 đối tượng và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

259 CBCS công an liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai âm tínhvới nCoV

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết, tại các nhà tạm giam, tạm giữ của Công an các quận, huyện, thị xã đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và của TP.C

CATP cũng phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế của 30 quận, huyện, đặc biệt là quận Nam Từ Liêm và huyện ThườngTín-nơi có trại tạm giam của Công an thành phố để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của can phạm, phạm nhân tạm giữ sau ngày 14 tháng 3 và tính tới nay đã lấy được 157 mẫu xét nghiệm; phun thuốc khử khuẩn sử dụng ít nhất 1 tuần 1 lần tại cũng như cấp phát các loại khẩu trang và các loại trang thiết bị khử khuẩn để vệ sinh khu giam giữ.

CATP đã chủ động lên danh sách và phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức xét nghiệm đối với 259 cán bộ, chiến sĩ Công an có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh đồng thời tổ chức xét nghiệm đối với 30 đồng chí lãnh đạo các đơn vị của Công an thành phố và các bộ phận phục vụ có liên quan đến hoạt động kiểm tra công tác học sinh.

Đến nay, các kết quả này âm tính. Một trường hợp cán bộ Công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm tiếp xúc với bệnh nhân 243 đã xét nghiệm và có kết quả âm tính.



Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, ngày 9-4, CATP đã chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã kiểm tra, triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đua xe gây rối trật tự công cộng tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm vi phạm về Chỉ thị cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, gây bức xúc trong dư luận. Hiện nay, Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Hoàn Kiếm củng cố hồ sơ, phân loại và xử lý nghiêm các đối tượng này theo các quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết 30 chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ TP đến nay hoạt động hiệu quả, bước đầu được người dân ghi nhận, ủng hộ.

Tuy nhiên tại các chốt này, lực lượng y tế còn mỏng, khi đông người chỉ thực hiện được chức năng đo nhiệt độ, không có thời gian để hướng dẫn hoặc tư vấn về y tế. Vì vậy, Phó Giám đốc CATP kiến nghị TP xem xét bổ sung thêm cán bộ để làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Thủ đô.