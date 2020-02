Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Quyết không để dịch Covid-19 lây lan ra ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trả lời báo chí

Trả lời báo chí tại buổi họp báo về dịch viêm phổi cấp do Covid-19 tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chiều nay, 14-2, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, tỉnh đã và đang triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhất để sớm không chế và dập thành công dịch bệnh này trên địa bàn.

Trong đó, về điều trị, ngoài phân tuyến điều trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ sở y tế, Vĩnh Phúc cũng đã xây dựng xong bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 vào điều trị trong trường hợp bệnh nhân đông. “Nhưng mong muốn là sẽ không phải sử dụng bệnh viện dã chiến này” – ông Thành nói.

Khẳng định quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, song Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng thông tin, tỉnh chưa áp dụng biện pháp trưng thu, trưng dụng trang thiết bị mà chỉ vận động các công ty, nhà máy sản xuất khẩu trang hỗ trợ tỉnh trong công tác chống dịch bệnh.

Đến nay, có 2 nhà máy đã đồng ý tạm dừng một số dây chuyền để may khẩu trang phục vụ cho công tác chống dịch Covid-19 tại địa phương. Dự kiến đầu tuần tới, 400.000 khẩu trang đầu tiên do các nhà máy may này sẽ cung cấp cho tỉnh.

Tới đây, tỉnh tiếp tục phun khử trùng tại tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, kiểm soát chặt tình hình sức khỏe của hơn 87.000 công nhân cũng như số người cần giám sát y tế.

“Với các biện pháp mạnh về mặt hành chính như vậy, đến thời điểm này, chúng tôi tin rằng việc khống chế kiểm soát vùng dịch bệnh Covid-19 của Vĩnh Phúc đã làm khá tốt. Hy vọng chắc chắn dịch bệnh này không lan rộng ra bên ngoài, đảm bảo người dân Vĩnh Phúc được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh và chúng tôi sẽ thành công trong công cuộc chống dịch bệnh này” – ông Thành nói.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Cả hệ thống chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi quyết tâm sẽ làm hết sức mình để bảo vệ người dân trước dịch bệnh, không chỉ là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn bảo vệ chống lây lan dịch bệnh cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố, bảo vệ sự an toàn của nhân dân”.