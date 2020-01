Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc tết các đơn vị trực đêm Giao thừa

ANTD.VN - Trong không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền, nhân dân cả nước chuẩn bị đón thời khắc Giao thừa - Xuân Canh Tý 2020, tối 24-1 (tối 30 Tết), đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc tết các đơn vị trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và đơn vị quân đội thực hiện bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà chúc tết và động viên lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

22h đêm ngày 14-1 (tức 30 Tết Âm Lịch) trong cơn mưa lớn, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, chúc tết, động viên đơn vị quân đội tại điểm bắn pháo hoa tầm cao bên hồ Hoàn Kiếm trước cửa Báo HàNộiMới và chốt ứng trực của CATP tại ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay.

Báo cáo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến 16h chiều 24-1, công tác chuẩn bị tại 30 trận địa pháo hoa trên toàn TP đã hoàn thành; đảm bảo an toàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô và CATP cũng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự ở các điểm bắn pháo hoa. Với thời tiết mưa to, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh khẳng định, pháo hoa vẫn sẽ được bắn và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Liên quan đến công tác đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân đón tết, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, Công an Thủ đô đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Theo đó, Công an TP Hà Nội ứng trực 100% quân số, tiếp tục đảm bảo an toàn cho hàng triệu người dân đón Tết, vui Xuân tại Thủ đô.

Trong đêm Giao thừa, các lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an các quận huyện, phường xã cũng sẽ có mặt ở khắp nơi, tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân đón tết yên vui.

Tặng quà tết và gửi lời chúc năm mới tới các cán bộ chiến sỹ, các lực lượng tham gia trực đêm Giao thừa phục vụ nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị khi thời tiết bất ngờ có mưa lớn nhưng các phương án, các chốt đều được đảm bảo, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ, chiến sỹ sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.