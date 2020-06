Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Báo An ninh Thủ đô là địa chỉ tin cậy, là "nhu cầu" của độc giả

ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh, không chỉ là tờ báo hàng đầu của thành phố Hà Nội, An ninh Thủ đô còn khẳng định được vị thế cao trong báo chí toàn quốc, là "nhu cầu" của bạn đọc.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng Báo An ninh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng nay, 17-6, thay mặt Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đến thăm và chúc mừng Báo An ninh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình – Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô cho biết, An ninh Thủ đô rất hãnh diện khi luôn được lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ coi là một kênh thông tin hiệu quả, một trong những tờ báo chủ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phục vụ đắc lực vào công tác điều hành, chỉ đạo chung của thành phố.

Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao đó, Báo An ninh Thủ đô luôn nỗ lực để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Trong bối cảnh loại hình báo in truyền thống bắt đầu sụt giảm bạn đọc bởi sự vươn lên của các kênh thông tin điện tử, Báo An ninh Thủ đô chính là một trong những cơ quan báo chí truyền thống đi tiên phong trong việc chuyển hướng sang đầu tư, phát triển báo điện tử.

Đến nay, Báo điện tử An ninh Thủ đô (www.anninhthudo.vn) tự hào là tờ báo đứng đầu về lượng truy cập trong tất cả các tờ báo của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời cũng đứng đầu trong tất cả các báo chí trực thuộc thành phố Hà Nội.

Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Nguyễn Thanh Bình báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn

Hiện trung bình mỗi ngày báo điện tử An ninh Thủ đô có khoảng 1,2-1,5 triệu lượt truy cập, có những ngày vượt 2 triệu lượt truy cập. Đáng chú ý, trong thời điểm dịch Covid-19 vừa qua lượng truy cập vào www.anninhthudo.vn tăng rất cao, do những thông tin về dịch bệnh trên Báo được cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời, hấp dẫn và chính xác.

“Khi cả xã hội cách ly để phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô không có một ngày nghỉ, rất nhiều cán bộ của Báo có mặt tại các điểm “nóng” nhất về dịch bệnh để cung cấp thông tin cho bạn đọc và phục vụ mục tiêu tuyên truyền của nhà nước, thành phố.

Không những thế, Báo An ninh Thủ đô còn phối hợp với các họa sĩ, nhà điêu khắc ở cả 3 miền đã tổ chức được chương trình đấu giá trực tuyến các bức tranh nghệ thuật, thu được gần 1 tỷ đồng để trao tặng các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến đầu trên mặt trận chống dịch Covid-19, đây là điều mà không nhiều cơ quan báo chí làm được” – Thượng tá Nguyễn Thanh Bình báo cáo.



Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Báo An ninh Thủ đô và toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Báo nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận và biểu dương những kết quả hết sức ấn tượng mà An ninh Thủ đô đã làm được những năm qua, nhất là giai đoạn căng thẳng chống dịch Covid-19 mới đây.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao thương hiệu và sức hấp dẫn của thông tin trên Báo An ninh Thủ đô

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội lớn của cả nước, vì thế cũng là một trong những địa phương bị tác động nặng nề nhất của cả nước do đại dịch Covid-19.

Dù vậy, với các giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đến nay có thể nói thành phố đã đạt được những thành công lớn trên mặt trận chống dịch.

“Trong thành quả chung đó của thành phố có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng trực tiếp như y tế, công an, quân đội, và không thể không kể đến báo chí trên mặt trận truyền thông, trong đó có Báo An ninh Thủ đô. Là nhà báo và cũng là những chiến sĩ công an, các đồng chí đã thực sự thể hiện được sự năng động, nhiệt huyết và phát huy rất tốt trong mặt trận này” - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nói.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chia sẻ thêm, Báo An ninh Thủ đô là một tờ báo có thương hiệu, có vị trí cao trong “làng báo” Việt Nam, trang An ninh Thủ đô điện tử có lượng truy cập rất lớn. Tờ báo thực sự trở thành một địa chỉ rất tin cậy của độc giả Thủ đô.

“Để có lượng truy cập lớn thì tờ báo đó phải là tờ báo hấp dẫn bạn đọc. Người ta vào xem, vào đọc một lần, hai lần và thấy những thông tin trên báo thực sự đáp ứng được nhu cầu của họ thì họ mới tiếp tục quay trở lại.

Một tờ báo có lượng truy cập cao, tức nhiều bạn đọc, sẽ càng phát huy tốt vai trò định hướng thông tin của mình. Việc tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin trên báo sẽ có sức lan tỏa hơn, định hướng dư luận tốt hơn, từ đó phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Thủ đô, trước hết là của ngành Công an hiệu quả hơn. Đó là điều thực sự đáng mừng” – đồng chí Đào Đức Toàn nói.

Chia sẻ một số nhiệm vụ lớn của thành phố Hà Nội trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, nhu cầu thông tin của thành phố đến người dân rất lớn và ngược lại, bản thân Thủ đô cũng là một đầu mối thông tin lớn của báo chí.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, thành phố rất cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí, trước hết là các cơ quan báo chí truyền thống của thành phố, trong đó không thể không kể đến Báo An ninh Thủ đô.

Nói thêm về việc Trung ương đang triển khai thực hiện đề án quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, để làm sao phát huy một cách tốt nhất vai trò của báo chí, đồng chí Đào Đức Toàn cho biết, Báo An ninh Thủ đô dù tới đây được sắp xếp như thế nào thì vẫn là An ninh Thủ đô, là một tờ báo sinh ra, trưởng thành và thành công gắn liền với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

“Tôi tin rằng, nhiệm vụ các đồng chí được giao trong thời gian tới đây vẫn là phục vụ nhiệm vụ chung của Thủ đô Hà Nội.

Còn quan điểm của lãnh đạo thành phố, với một tờ Báo phục vụ hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố, cho hoạt động điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, Công an Hà Nội như An ninh Thủ đô thì không có lý gì mà Đảng bộ, chính quyền Hà Nội không quan tâm, chăm lo hơn nữa, sử dụng hiệu quả hơn nữa” – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.