Phát khẩu trang miễn phí phòng dịch virus Corona cho hành khách, lái xe trên cao tốc

09:43 07/02/2020 0 Minh Hải - HP

ANTD.VN - Ngày 7-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 1, Cục CSGT Bộ Công an trong quá trình làm nhiệm vụ đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế cho các hành khách tham gia giao thông, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai.