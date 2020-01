Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an quận Long Biên

ANTD.VN - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tuổi trẻ Công an quận Long Biên đã chủ động triển khai mô hình “Cổng chợ Gia Lâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”.

Đoàn Thanh niên Công an quận Long Biên ra quân đảm bảo trật tự an toàn, văn minh đô thị tại khu vực cổng chợ

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên: “Đây là hoạt động góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an quận Long Biên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia xây dựng trật tự văn minh đô thị. Cùng với đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo trật tự an toàn, văn minh đô thị tại khu vực cổng chợ dân sinh”.

Các CBCS Công an quận Long Biên nhắc nhở người dân bày bán hàng hóa không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Để thực hiện mô hình này, ngay từ những ngày cuối tháng 12-2019, Đoàn Thanh niên Công an quận Long Biên đã tổ chức lực lượng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bày bán hàng hóa đúng nơi, đúng chỗ.

Đây là một trong những hoạt động góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên

“Đơn vị đã phối hợp với Ban Quản lý chợ Gia Lâm, Công an phường Ngọc Lâm tổ chức tuyên tuyền, vận động các hộ dân ký cam kết không bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, mái che, mái vảy lấn vỉa hè, lòng đường. Cùng với đó, các CBCS tổ chức vận động các hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân lấn vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông và tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật dụng ra khỏi vị trí lấn chiếm, hướng dẫn người dân đỗ xe đúng nơi quy định. Bên cạnh các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, đối với các trường hợp chây ì cố tình tái vi phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Long Biên sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật”, đồng chí Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Long Biên cho biết.