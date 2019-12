Phát huy vai trò cán bộ nòng cốt ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

ANTD.VN - Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết: “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, CBCS trong đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp công tác, nỗ lực đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Nhằm thực hiện tốt vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, chỉ huy CAH Mê Linh đã yêu cầu từng đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng chuyên đề, lĩnh vực phụ trách để triển khai có hiệu quả, tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường ổn định, an toàn cho người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tập trung đấu tranh, phòng ngừa tội phạm



Sau những tuần đâu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đã cho thấy sự nỗ lực và kết quả bước đầu đáng khích lệ của CBCS - CAH Mê Linh với việc triệt xóa thành công nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc. Riêng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, CAH Mê Linh đã khám phá 10 vụ, bắt giữ 10 đối tượng; bắt và vận động 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đầu thú.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị CAH Mê Linh bắt giữ

Điển hình, Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh ngày 20-12 đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Thị Thắm (SN 1981), trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, lập hồ sơ bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái xử lý theo quy định. Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, Công an thị trấn Quang Minh đã phát hiện, bắt giữ 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và chất kích thích tại quán karaoke trên địa bàn.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CAH Mê Linh, các vụ ma túy đơn vị triệt xóa trong những tuần đầu thực hiện đợt cao điểm vừa qua, nhiều đối tượng bị bắt từng có tiền án, tiền sự như: Lê Văn Oai (SN 1995), trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh từng có 3 tiền án; Bùi Ngọc Quang (SN 1969), trú tại quận Bắc Từ Liêm, có 2 tiền án đều liên quan đến ma túy. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1970), trú tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh do nghiện ma túy “đá” nên đã biến nơi ở của mình thành "đại lý" bán lẻ ma túy...

Các đối tượng sử dụng ma túy bị Công an thị trấn Quang Minh phát hiện, bắt giữ

Bám sát địa bàn

Trao đổi với Trưởng CAH Mê Linh, phóng viên Báo ANTĐ được biết công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn luôn được CAH đặt lên hàng đầu. Có được những kết quả ban đầu trong thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, tập thể CBCS - CAH đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn và các hoạt động phạm pháp hình sự khác...

Để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, CAH Mê Linh đã tham mưu cho UBND huyện nhiều kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong đó tập trung phát huy sức mạnh của lực lượng nòng cốt ở cơ sở và các ban ngành, đoàn thể địa phương, nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm và tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội.

CAH Mê Linh tổ chức Lễ ra quân tuyên tuyền phòng ngừa tội phạm, an toàn PCCC và CNCH

Cùng với đó, chỉ huy CAH đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch theo từng chuyên đề, lĩnh vực để triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đánh đúng, đánh trúng các ổ nhóm, đối tượng tội phạm hình sự, đặc biệt là mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển pháo nổ dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động, kịp thời giải quyết những điểm, tụ điểm có biểu hiện phức tạp về ANTT, không để phát sinh những "điểm nóng" về tệ nạn ma túy, đánh bạc.

"Với địa bàn dân cư xen lẫn khu công nghiệp, đã tạo ra sự phức tạp về ANTT, gây khó khăn không ít cho công tác quản lý cư trú của lực lượng công an cơ sở. Vì vậy, Ban chỉ huy CAH đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phải nắm chắc, sâu sát địa bàn, để kịp thời có kế sách đối phó với các tình huống đột xuất, giữ vững ANTT tại địa phương” - chỉ huy Công an huyện Mê Linh cho biết.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và nâng cao ý thức người dân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, CAH Mê Linh đã tổ chức nhiều đợt phổ biến hoạt động của các loại tội phạm và tập huấn cho nhiều lượt người dân công tác PCCC và CNCH..

Công an thị trấn Quang Minh dán tờ rơi tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm

CAH Mê Linh đã chủ động phối hợp với các ban - ngành, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập huấn PCCC và CNCH. Ngoài việc tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, an toàn PCCC, CAH đã phối hợp với các đơn vị chức năng dán tờ rơi tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tại những nơi công cộng, phối hợp với Đoàn viên công đoàn, Đoàn thanh niên Khu công nghiệp và các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ dân phố, cụm dân cư... tổ chức các buổi mít tinh, ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn PCCC. Qua đó, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, dũng cảm tố giác tội phạm và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, nhất là mùa hanh khô.