Phát huy truyền thống, bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng trong năm 2020

Đây là một trong những hoạt động về nguồn có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho các cán bộ chiến sỹ CAND nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác công an trong thời gian qua, khẳng định, bước sang năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đoàn công tác thành kính dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh, trật tự của đất nước. Năm 2020, có nhiều sự kiện quan trọng: năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Asean và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020 2021, Chủ tịch AIPA 41; 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng CAND phải nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị thay mặt đoàn công tác báo cáo lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh những kết quả công tác công an trong thời gian qua

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng CAND nguyện luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; nêu cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.