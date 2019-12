Phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Như An ninh Thủ đô thông tin, sáng 24-12, Hội nghị Công an toàn quốc đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành Trung ương đã đến dự hội nghị.

Lực lượng Công an nhân dân đóng góp vai trò tích cực trong phát triển kinh tế xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm 2019, tình hình kinh tế, xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân cả nước được cải thiện, tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8% thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Các tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá và khẳng định Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực và toàn cầu...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận bó hoa chúc mừng của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng CAND

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua; bày tỏ đặc biệt ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, những thách thức mang lại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia.

Mặt khác, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Qua đó, đồng chí Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, với rất nhiều nhiệm vụ lớn và khó trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đòi hỏi lực lượng Công an phải làm và làm tốt hơn, kiên quyết hơn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

Vì vậy, lực lượng Công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xứng danh là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng



Bày tỏ nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tiếp thu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó trong bất cứu hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an xem triển lãm hình ảnh về hoạt động của lực lượng CAND được trưng bày trong khuôn khổ Hội nghị

Đồng thời, lực lượng Công an nhân dân phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, lực lượng Công an nhân dân phải tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân; phải dựa vào nhân dân, huy động và phát huy tối đa khả năng to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc nhấn mạnh, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng danh là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy. Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.