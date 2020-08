Phát huy tối đa sức mạnh nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - “Đánh giá hiệu quả phong trào người dân tham gia bảo đảm an ninh, trật ở đâu cũng vậy, mạnh hay yếu chỉ có thể thông qua kết quả - tình hình cụ thể của địa bàn. Muốn phong trào mạnh, lực lượng Công an phải thể hiện rõ vai trò nòng cốt, tiên phong, phải tạo được niềm tin của người dân”, bà Lê Khánh Giang - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhìn nhận.

Nhận xét về phong trào và công tác xây dựng phong trào vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) của phường Đồng Tâm, Trung tá Nguyễn Ngọc Huy - Phó trưởng Công an quận, Phó trưởng BCĐ 138 quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: “Nổi bật nhất là quyết tâm, sự thống nhất cao trong chỉ đạo và thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, các đoàn thể, chi bộ, khu dân cư. Ở đó, lực lượng Công an cơ sở luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt, gắn kết chặt chẽ với nhân dân”.

Ban chỉ huy CAP Đồng Tâm thăm hỏi, động viên người dân bị thương trong quá trình bắt giữ đối tượng phạm pháp

Giáp ranh với 3 phường của 3 quận; địa bàn có 2 trường Đại học, và gần đây nhất, từng “nóng” với dịch bệnh Covid-19 mà tâm điểm là Bệnh viện Bạch Mai; đúng như lãnh đạo phường Đồng Tâm bày tỏ, thời gian qua, nếu không có sự ủng hộ, vào cuộc của các ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là người dân, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế…của địa phương sẽ rất vất vả.

Nhiều năm qua, Đồng Tâm đã xây dựng được thế trận phòng ngừa tương đối vững chắc ngay từ cấp cơ sở, từ mỗi địa bàn dân cư. Đó là những chuyên đề, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, xuất phát từ đặc thù cơ sở mà hình thành. Những con số mà Đại úy Ngô Ngọc Quý – Phó trưởng Công an phường “khẽ” nêu, đủ khiến hình dung khối lượng – áp lực công tác giữ gìn ANTT: “4.183 hộ dân với 17.972 nhân khẩu; 2 trường Đại học với hàng nghìn lượt giảng viên, sinh viên đi lại hàng ngày; cả nghìn lượt người tỉnh ngoài, sinh viên thuê trọ ở gần 150 nhà trọ trên toàn địa bàn (mà ở đó, đã và đang “nổi tiếng” với “xóm chạy thân” – ngõ 121 Lê Thanh Nghị)”.

Từ thực tế tình hình, Đại úy Ngô Ngọc Quý cho biết, Công an phường đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND phường và BCĐ 138 ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT; triển khai nghiêm túc kịp thời các chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình mới, như “Phong trào toàn dân phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”; phong trào “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng, tự quản về ANTT”; mô hình “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tổ an ninh tự quản”, “Cụm liên kết bảo vệ ANTT”; duy trì thực hiện tốt nhiều chuyên đề, mô hình như: “Phối hợp các trường đại học trên địa bàn làm tốt công tác quản lý và vận động sinh viên tham gia giữ gìn ANTT”, mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”…

CAP Đồng Tâm và cán bộ cơ sở tăng cường, chú trọng hướng dẫn, kiểm tra tạm trú tạm vắng

Thông qua các chuyên đề, mô hình phong trào, các ban ngành, đoàn thể, địa bàn dân cư đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở; phân công lực lượng (trong đó phát huy cao vai trò lực lượng Cảnh sát khu vực) tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa các đối tượng, giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Duy trì tuần tra kiểm soát địa bàn phức tạp và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường…

Qua mỗi mô hình, phong trào đã xuất hiện nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm cướp giật, trộm cắp, phòng cháy chữa cháy, không để hình thành “điểm nóng", phức tạp về ANTT và không để tội phạm hoạt động manh động, công khai lộng hành, sử dụng vũ khí "nóng" gây án…

Cùng với các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu đó, BCĐ 138 phường cũng đã chủ động chỉ đạo lực lượng Công an, các đoàn thể, phát huy sức mạnh nhân dân giải quyết vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp. Điển hình như công tác đảm bảo trật tự giao thông - đô thị, đặc biệt xử lý cơ bản hiện tượng trộm cắp móc túi khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai.

Nói như bác Hoàng Văn Hòa – Trưởng ban bảo vệ dân phố của phường Đồng Tâm, điểm chung của mỗi đội viên bảo vệ dân phố, mỗi cán bộ, hội viên các ngành, đoàn thể, cũng như nhiều cá nhân tích cực – trách nhiệm ở các địa bàn dân cư, thời gian qua đã và đang gắn bó với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là từ sự chỉ đạo – gắn kết sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an. Đối với người cán bộ cơ sở như bác Hòa, đơn giản và cụ thể nhất, là thấy được hiệu quả và sức mạnh của phong trào: sự bình yên ở mỗi mái nhà, khu phố…