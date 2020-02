Phát huy thành tích, nêu cao trách nhiệm trong từng nhiệm vụ công tác Công an

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại diện Cụm thi đua số 1 - CATP Hà Nội thông tin nhanh về phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020. Cụ thể, Cụm Thi đua số 1 đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động, đăng ký chỉ tiêu và ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND - TP, Ban Giám đốc CATP những chủ trương, biện pháp, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc, kích động, gây rối tình hình ANTT; tham mưu giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài...

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 - CATP Hà Nội đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Hàng năm, Cụm thi đua số 1 và các đơn vị tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” sôi nổi, gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện các cuộc vận động “Công an nhân dân - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ”, đã làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, là động lực cho phong trào thi đua của Cụm 1 nói chung và các đơn vị nói riêng phát triển cả về chất và lượng, nội bộ đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động.

Cụm thi đua số 1 - CATP Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm đã bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất do Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP giao. Đồng thời, đổi mới hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, đã kịp thời động viên, khích lệ CBCS nỗ lực vượt khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã được Giám đốc CATP công nhận Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020; đồng thời đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm đã đạt được trên từng lĩnh vực công tác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua, phấn đấu để đạt được những kết quả cao nhất.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của các đơn vị trọng Cụm thi đua số 1, CATP Hà Nội đã được Giám đốc CATP công nhận Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Giao nhiệm vụ cho Cụm thi đua số 1, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị văn hóa, đối ngoại, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; tập trung củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh; chủ động đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an trong tình hình mới...

Thay mặt Cụm thi đua số 1, Đại tá Hoàng Văn Chính, Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP và cho biết, trong thời gian tới Cụm sẽ tiếp tục phát động, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong đua “Vì an ninh Tổ quốc” với những hình thức, biện pháp sát hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị; Phấn đấu hoàn thành các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; Thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trọng tâm, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được cấp trên phân công.