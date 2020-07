Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

ANTD.VN - Ngày 8-7, Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Quản lý bay việt Nam (TCT QLB VN) tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp. Các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Lê Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc TCT QLB VN đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và TCT QLB VN cho thấy, giữa hai đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung, yêu cầu của quy chế phối hợp đến toàn thể các đơn vị trực thuộc.

Việc ký kết quy chế phối hợp là phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần phát huy tác dụng trong việc huy động sức mạnh tổng hợp, đa dạng nhiều lực lượng, kiềm chế đến mức thấp nhất điều kiện phát sinh tội phạm, tạo thế trận vững chắc trong phòng ngừa tội phạm không để các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay nói riêng và hoạt động hàng không dân dụng nói chung.

Ông Lê Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc TCT QLB VN phát biểu tại hội nghị

Qua đó cũng cho thấy, quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội với TCT QLB VN trong công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay đáp ứng được tình hình thực tế, tạo được sự hiệp đồng liên kết giữa 2 đơn vị.

Các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT, phòng ngừa các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được đào tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Qua tổng kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích cao được TCT QLB VN và CATP Hà Nội khen thưởng.

Đánh giá cao quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và TCT QLB VN qua 3 năm thực hiện, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc CATP, cho biết những kết quả đã đạt được hết sức to lớn; các nội dung trong công tác quy chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, có trách nhiệm mang tính chủ động cao.

Hội nghị tổng kết 3 năm ký quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội với TCT QLB VN vào sáng nay 8-7

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh: “Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, an toàn hàng không dân dụng trong tình hình mới, qua tổng kết sau 3 năm thực hiện quy chế phối hợp, tại buổi lễ này, CATP Hà Nội và TCT QLB VN tiếp tục ký kết quy chế phối hợp mới để hai đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện một cách đồng bộ những hoạt động tích cực, hiệu quả tạo bước chuyển biến, đột phá trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay trên địa bàn thành phố. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không”.

Ông Lê Quốc Khánh và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng Giấy khen và hoa của TCT QLB Việt Nam cho tập thể, cá nhân thuộc CATP Hà Nội có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiệp vụ CATP trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị cần tập trung nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa CATP và TCT QLB VN đã được ký kết. Bên cạnh đó cũng đề nghị lãnh đạo TCT QLB VN quan tâm, chỉ đạo đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ CATP để triển khai quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc TCT QLB VN, cho biết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị là rất cần thiết và ý nghĩa, là cơ sở pháp lý, là sự cam kết nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn PCCC&CNCH và đối với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và ông Lê Quốc Khánh tặng Giấy khen và hoa của Giám đốc CATP Hà Nội cho tập thể, cá nhân thuộc TCT QLB VN có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp

Ông Lê Quốc Khánh cũng đánh giá cao sự chuẩn bị hết sức chủ động, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu và đầu mối liên quan của hai đơn vị để có được quy chế phối hợp ký kết hôm nay với những nội dung cụ thể, thống nhất, phù hợp với những điều kiên, đặc điểm trong tình hình mới.

“Quy chế phối hợp giữa TCT QLB VN và CATP Hà Nội đã phát huy được tác dụng trong việc huy động sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động can thiệp bất hợp pháp vào các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay nói riêng và hoạt động hàng không dân dụng nói chung”, ông Lê Quốc Khánh nhấn mạnh.