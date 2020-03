"Phát huy kết quả, nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự"

ANTD.VN - Một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua số 5, Công an thành phố Hà Nội được đề ra tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự hội nghị.

Năm 2019 là năm hoạt động đầu tiên của Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội gồm 6 đơn vị: Công an các quận Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm.

Cụm thi đua số 5 được tách từ Cụm thi đua số 6 trước đây gồm 12 đơn vị Công an quận. Phát huy tiền đề các chương trình hoạt động từ Cụm thi đua số 6, trong năm 2019, Cụm thi đua số 5 đã có có nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, Cụm đã tổ chức hoạt động tri ân về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và báo công ôn lại truyền thống lịch sử tại khu di tích nhà tù Côn Đảo và Địa đạo Củ Chi, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Cụm thi đua số 5 đã xây dựng kế hoạch, thành lập đội tuyển triển khai tập luyện, tham gia hội thi Điều lệnh, quân sự võ thuật CAND; kết quả Cụm thi đua số 5 đã giành giải Nhì toàn đoàn.

Đoàn thanh niên Cụm đã tổ chức cho đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, hưởng ứng Chương trình ngày Chủ nhật đỏ, tham gia quyên góp ủng hộ chương trình.

Phối hợp Đoàn thanh niên CATP tổ chức chương trình “Hành trình thắp lửa tình nguyện” tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Hội phụ nữ Cụm thi đua số 5 đã tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật huyện Ba Vì…

Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội có 23 tập thể, 88 cá nhân được Giám đốc CATP tuyên dương điển hình tiên tiến

Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Công an các quận trong Cụm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Quận ủy, UBND các quận, sự ủng hộ của nhân dân nên các đơn vị đều thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua, các đợt thi đua đặc biệt, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

An ninh chính trị được đảm bảo, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 80%, không để các ổ nhóm đối tượng hình sự công khai lộng hành…

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 5 đã tổ chức tuyên dương 23 tập thể, 88 cá nhân trong Cụm có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính, xây dựng lực lượng…

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua

Phát huy kết quả đã đạt được, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020; thông qua quy chế chấm điểm thi đua, điểm thưởng, điểm chuẩn trong các nội dung; kết quả đánh giá.

Nội dung giao ước thi đua gồm 7 nhiệm vụ: Đảm bảo an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội; Quản lý hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng lực lượng; hậu cần kỹ thuật…