Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo đáp ứng những mục tiêu lớn trong giai đoạn mới

Ổn định tình hình, đảm bảo vững chắc ANTT

Là một trong những đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ đầu tiên của quận Cầu Giấy, chính vì vậy công tác chuẩn bị đại hội đã được các cấp, các ngành, đơn vị của phường Mai Dịch thực hiện khẩn trương và chu đáo. Trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, CAP Mai Dịch với vai trò là chủ công đã thực hiện khối lượng công việc lớn.

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch cho biết, ngày 5-3, CAP Mai Dịch đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 45 về bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mai Dịch lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Mục đích cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đại hội; giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn trong mọi tình huống.

CAP Mai Dịch tận tình hướng dẫn nhân dân các thủ tục liên quan đến quản lý hành chính Nhà nước về ANTT



Sáng 12-3, phiên trù bị của Đại hội đại biểu phường Mai Dịch diễn ra với tâm thế phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới. Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Đảng bộ, UBND phường Mai Dịch, CAP Mai Dịch đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an. Nhiều chỉ tiêu công tác đạt 100% thậm chí vượt xa so với yêu cầu đặt ra.

Từ những mảng việc thường ngày có tính chất bền bỉ như đảm bảo TTĐT, vệ sinh môi trường cho đến nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã được CBCS CAP Mai Dịch triển khai quyết liệt, hiệu quả. Bộ mặt đô thị, các tuyến phố chính trên địa bàn ngày càng khang trang, ngăn nắp.

Những phần việc khó khăn, nguy hiểm như phòng, chống tội phạm ma túy, hình sự, cho đến hệ loại tội phạm mới như tội phạm công nghệ cao...cũng đã bị CBCS CAP Mai Dịch tập trung đấu tranh, triệt xóa, phòng ngừa hiệu quả. Công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT cũng được siết chặt, sàng lọc kỹ, trên cơ sở và tinh thần cải cách tối đa thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp nhưng đảm bảo hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ của CBCS CAP Mai Dịch càng nặng nề. Cùng với các đơn vị chức năng của phường, CAP hàng ngày tăng cường tuyên truyền người dân trên địa bàn những biện pháp, cách thức phòng, chống dịch trên tinh thần của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc” nhưng đồng thời cũng không hoang mang. Những biện pháp trên nhằm thực hiện đồng thời cả 2 mục tiêu quan trọng là phòng, chống dịch hiệu quả và đảm bảo ổn định, giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Mai Dịch Lê Xuân Thứ thông tin: Mai Dịch luôn giữ vững, ổn định về ANCT, TTATXH. Hàng năm, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và vượt mức đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, phường đã tập trung xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư đưa vào sử dụng góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, tạo cho phường diện mạo đô thị mới. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường, với việc bố trí các điểm thu gom, tập kết rác hợp lý, đảm bảo 100% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân về điện sinh hoạt, nước sạch, chiếu sáng, vệ sinh môi trường.

CAP Mai Dịch tuyên truyền nhắc nhở nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm những quy định đảm bảo TTĐT, giữ gìn vệ sinh môi trường



Công tác an sinh xã hội được duy trì, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng mừng. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo được được chú trọng; hiện nay chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Chất lượng dạy và học được giữ vững. Hiện 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 92,4% đạt trên chuẩn; 6/6 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các cháu mẫu giáo 5 tuổi được tới trường; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày. Các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai tích cực, đồng bộ và đều vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân, tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Bước vào Đại hội nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Mai Dịch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ phương lần thứ VIII đề ra.