Phát hiện xử lý nghiêm nhiều vụ việc buôn lậu và gian lận thương mại

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn- Trưởng BCĐ 389 TP. Hà Nội báo cáo tình hình, kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2020 của BCĐ 389 TP

Chặn nguồn tội phạm lợi dụng kẽ hở để buôn lậu, gian lận thương mại

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn - Trưởng BCĐ 389 thành phố nêu rõ, năm 2019, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, BCĐ 389 quốc gia, kết quả của BCĐ 389 TP. Hà Nội trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, tội phạm đã được nâng lên; đã đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, hàng cấm, hàng giả với số lượng lớn. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng ngày càng được quan tâm, có sự gắn bó chặt chẽ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng BCĐ 389 TP. Hà Nội nêu rõ, những tháng đầu năm 2020, địa bàn thành phố chịu tác động từ diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, sự xuất hiện của dịch cúm gia cầm và nguy cơ bùng phát trở lại dịch tả lợn Châu Phi; đặc biệt trong tháng 4, hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng nặng nề.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, một số đối tượng đã sản xuất, kinh doanh mặt hàng khẩu trang, quần áo bảo hộ giả, kém chất lượng; mua gom, đầu cơ, tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý trong nước và xuất lậu sang nước ngoài để kiếm lời.

Trước tình hình đó, BCĐ 389 TP. Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; kế hoạch về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả kiểm tra, xử lý, năm 2019, các lực lượng chức năng trong BCĐ 389 của TP. Hà Nội đã tổ chức thanh, kiểm tra: 33.529 vụ, phát hiện xử lý, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu gần 4.500 tỷ đồng...

Kiểm soát thị trường gắn liền với mục tiêu ổn định phát triển kinh tế

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin về sự chủ động, quyết liệt của Công an Hà Nội trong đấu tranh, xử lý vi phạm, tội phạm trong "mùa dịch" Covid-19. Cụ thể, Công an Thành phố ban hành Kế hoạch số 135/KH-CAHN-PV01 ngày 15/4/2020 về triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Ban Giám đốc CATP chỉ đạo sát sao các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tại các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở sản xuất khẩu trang trên địa bàn; qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Công an Thành phố phối hợp với các lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan... xử lý hàng chục vụ việc có liên quan đến tội phạm, vi phạm đối với các mặt hàng khẩu trang, thiết bị, vật tư y tế; khởi tố 1 vụ - 4 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính là 17 vụ với số tiền phạt hơn 300 triệu đồng.

Công an Hà Nội và QLTT Hà Nội phối hợp kiểm tra, bắt giữ cơ sở làm giả thiết bị y tế trên địa bàn quận Đống Đa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những cố gắng, kết quả công tác của các đơn vị thuộc BCĐ 389 TP. Hà Nội. Phân tích, chỉ rõ tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, BCĐ 389 TP. Hà Nội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, đặc biệt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến các mặt hàng khẩu trang, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình, chủ động kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế tại các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng thuộc Hà Nội, giữa các lực lượng chức năng Hà Nội với các lực lượng chức năng Trung ương và các tỉnh khác (đặc biệt là các tỉnh biên giới) để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn liền với mục tiêu ổn định, lành mạnh thị trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh làm ăn chân chính. Bên cạnh đó, chú trọng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất, chất lượng hàng hóa và trách nhiệm đối với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.