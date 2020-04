Phát động cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Nhằm động viên, khuyến khích các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên phản ánh trung thực, sinh động những tập thể, cá nhân tiêu biểu của lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa, Bộ Công an vừa có kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ CSGT lần thứ II năm 2020

Hưởng ứng các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng CSGT (21/2/1946 - 21/2/2021), đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Việt Nam, Bộ Công an tổ chức Cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông với chủ đề “Sắc nắng trên những tuyến đường”.

Lực lượng CSGT đóng góp to lớn vào công tác đảm bảo ATGT



Cuộc thi là một trong những hoạt động xã hội hóa cao về công tác tuyên tuyền đảm bảo TTATGT. Với chủ đề rộng, đối tượng tham gia là các nhà văn, nhà báo, nghệ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên là công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, các tác phẩm viết trên nhiều thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự điều tra, phóng sự ảnh, bút ký báo chí, ghi chép, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết.

Những tác phẩm dự thi sẽ góp phần phòng ngừa và ngăn chặn tai nạn giao thông, chia sẻ sự mất mát của các nạn nhân do tai nạn giao thông; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và nếp sống văn hóa của mỗi người khi tham gia giao thông; phát hiện những gương điển hình, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT; cảm thông và chia sẻ với lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đó là cơ sở để nói rằng, truyền thông đóng vai trò chủ chốt trong công tác xây dựng mặt trận tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông; xây dựng hình ảnh người CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020.

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi chậm nhất là ngày 30/9/2020, bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (cho những nơi ở xa) qua địa chỉ: Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên; email: phongtuyentruyencsgt@gmail.com).