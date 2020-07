Phấn đấu lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc

ANTD.VN - Sáng 28-7, Cụm thi đua số 6, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đợt thi đua đặc biệt và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo

Cùng với đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, không để tồn tại các tụ điểm về tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, kéo dài. Công tác kiểm tra xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid 19 để trục lợi bán hàng, kinh doanh được triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 83%, điều tra khám phá trọng án đạt 100%. Nhiều chỉ tiêu công tác đã hoàn thành và vượt ở mức cao.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, số vụ tai nạn giảm so với cùng kỳ.

Sơ kết phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" Cụm thi đua số 6

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phong phú, hiệu quả, huy động đông đảo quần chúng tham gia.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy, Ban Chỉ huy 6 quận thực hiện nghiêm túc, nhất là công tác quản lý cán bộ, chấp hành kỷ luật kỷ cương. Đặc biệt công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh, tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi trong CBCS của từng đơn vị và giữa công an các quận, phấn đấu lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, trong đó có 1.387 lượt tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh một số yêu cầu đối với các đơn vị trong Cụm thi đua số 6. Trong đó, các đơn vị cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND quận, tích cực triển khai các biện pháp công tác, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, an toàn xã hội trên địa bàn quận trong mọi tình huống.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát triển đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá. Chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chú trọng công tác quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...