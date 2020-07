Phá thành công vụ cướp ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh là chiến công xuất sắc của các lực lượng CATP Hà Nội

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc nhanh chóng phá thành công vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV ở Đống Đa là chiến công xuất sắc của CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an quận Đống Đa...

Chiều 29-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi Thư khen Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an quận Đống Đa vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra vụ án cướp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh (số 27, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa) xảy ra ngày 27-7.



Nội dung Thư nêu: Ngày 27-7-2020, trên địa bàn thành phố đã xảy ra vụ án cướp tài sản có sử dụng vũ khi nóng, tính chất manh động và nghiêm trọng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp kể trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo CATP phải điều tra, bắt bằng được các đối tượng tham gia vụ cướp ngân hàng.

Với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ.

Chỉ sau khoảng 40 giờ tập trung đấu tranh phá án, đến 4 giờ 30 phút ngày 29-7-2020, đã điều tra, phá án làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án.

Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

“Đây là chiến công xuất sắc của CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an quận Đống Đa trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Đảng bộ Thành phố đang tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Thủ đô, cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trong thư khen, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chiến công của cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an quận Đống Đa.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, các chiến sĩ Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích hơn nữa để góp phần bào đảm an ninh chính trị, TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.