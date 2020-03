Nữ Trung tá an ninh kiên định đấu tranh với các loại tội phạm tinh vi, xảo quyệt

Trung tá Nguyễn Thị Dung trong một lần phá án

Dấu ấn về những vụ án đã qua

Chiều Hà Nội trong những ngày toàn dân chống dịch Covid-19, phố phường như giảm hẳn người xe qua lại. Nhưng ẩn sâu trong căn phòng nhỏ hẹp của Đội 2, Phòng An ninh điều tra (CATP Hà Nội) trên phố Trần Hưng Đạo, mọi thứ dường như chẳng có chút gì là “nguội lạnh”.



Chào đón chúng tôi sau tiếng gõ cửa là nụ cười tươi rói cùng gương mặt hiền hòa của Trung tá Nguyễn Thị Dung, nữ Đội trưởng thân thương, gần gũi của hàng chục cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Tạm gác chiếc máy tính và tập hồ sơ dày cộp nơi chỗ ngồi quen thuộc, Trung tá Dung tiếp chúng tôi bằng một ấm trà nóng ngay trên chiếc bàn họp thường ngày của toàn đội.

“Sau 17 năm trong vai trò Điều tra viên và chỉ 5 năm gần đây, tôi đã trực tiếp thụ lý 18 vụ án hình sự với 29 bị can. Tất cả đều thuộc loại không dễ “nhằn” chút nào” - Trung tá Dung mở đầu công việc của mình. Được hỏi về những vụ án lắng đọng nhất bấy lâu nay, chị bảo: “Đó là vụ án Ngô Thị Thu Huyền cùng đồng bọn mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại Hà Nội vào cuối năm 2016”.



Theo lời Trung tá Dung, đây là vụ án được phát hiện trong quá trình điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hồng Hà. Khi ấy, Cơ quan An ninh Điều tra xác định Công ty TNHH sản xuất cơ khí và xây dựng Minh Quân có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng rất lớn nên tiến hành xác minh. Và rồi khi được Trung tá Dung tiếp cận giải thích, thuyết phục, Lê Thị Kim Anh (Giám đốc công ty bị điều tra) nhanh chóng tự thú, đồng thời giao nộp 15 quyển hóa đơn GTGT (đã xuất bán liên 2) cùng hàng loạt tài liệu liên quan.

Trung tá Dung kể tiếp từ lời khai của Kim Anh, lúc này cá nhân chị cũng như lãnh đạo đơn vị nhận định đây có thể là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn bán hóa đơn có tổ chức. Do đó, cần thiết phải mở rộng điều tra để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi loại tội phạm tinh vi này. Thế rồi không lâu sau, chị cùng các đồng đội đã âm thầm nhận diện được từng đối tượng và xác định được chính xác nơi ở, nơi cất giấu tài liệu của các “chân rết” trong đường dây mua bán hóa đơn “khủng”.



Nổ phát “đại bác” diệt ổ nhóm tội phạm chiếm đoạt tiền Nhà nước, Cơ quan An ninh Điều tra sau đó chia thành nhiều mũi, đồng loạt khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan. Kết quả đã thu giữ 14 mẫu con dấu của 12 công ty, hơn 200 quyển hóa đơn, hàng chục hợp đồng mua bán, giấy rút tiền, giấy tờ ký khống chưa ghi nội dung cùng hơn 1 tỷ đồng tiền mặt.



Hồi kết của vụ án ấy là Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố đường dây mua bán hóa đơn GTGT với 8 bị can do Ngô Thị Thu Huyền cầm đầu. Khi bị “cất vó”, các đối tượng đã xuất bán khống hóa đơn cho hơn 1.000 cơ quan, đơn vị, tương ứng với số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Nhắc lại những vụ án trong quá khứ, chị Dung cứ vanh vách, rành rẽ từng tình tiết như thể vừa mới hôm qua vậy. Và ngoài vụ án kể trên, đó còn là các vụ án: Lê Trung Kiên - Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Cấn Thị Thêu - Gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Tiến Thông - Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài… Tất cả đều mang đậm dấu ấn của Trung tá Nguyễn Thị Dung.

Bên cạnh công việc, Trung tá Nguyễn Thị Dung vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ đảm đang

Phải luôn vững vàng và trí tuệ

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Dung tâm sự, năm 2000, rời ghế Học viện An ninh Nhân dân, chị được điều động về Phòng An ninh điều tra nhận công tác và gắn bó với các đồng chí, đồng đội nơi đây cho đến nay. Hồi tưởng lại những ngày tháng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị vẫn nhớ như in cái lần cùng đồng đội lên Ba Vì “đánh án” tiền giả.



Đận ấy, sau 3 ngày kiên trì đeo bám, “mật phục”, kết quả mà chị và đồng đội đem về chính là đối tượng phạm tội gian manh, nguy hiểm. Ở vụ án này, tuy chị đã lập được chiến công nhưng vẫn không tránh được những lời “trách mắng” của chỉ huy đơn vị. Bởi lẽ khi đó, chị đã giấu chuyện đã có thai 4 tháng để đi vào chỗ hiểm nguy.

Nói về công cuộc chống tội phạm của lực lượng Công an nói chung và lực lượng an ninh nói riêng, Trung tá Dung thâm trầm: “Ngót nghét 20 năm trong hàng ngũ, mình hầu như đã tiếp xúc với đủ loại tính chất tội phạm. Từ côn đồ hung hãn, gian manh, quỷ quyệt, tinh vi đến ngang tàn, lì lợm… Thế nên để chiến đấu, chiến thắng mọi loại tội phạm thì mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn phải vững vàng và trí tuệ”. Theo thời gian cùng với sự trưởng thành của bản thân, giờ đây, các loại án mà Trung tá Dung thường xuyên phải đảm trách, đối mặt chính là án kinh tế, tham nhũng và án từ về xâm phạm an ninh quốc gia.

Với các loại tội phạm nêu trên, tuy tính manh động, côn đồ không nhiều nhưng cái khó là ở chỗ phần lớn các đối tượng phạm tội đều có trình độ, học vấn, kiến thức, khả năng ăn nói và am hiểu pháp luật, khoa học công nghệ. Mặt khác, nhiều khi đứng đằng sau những đối tượng cơ hội chính trị còn là cả một ổ nhóm, tổ chức bên ngoài điều khiển.



Thêm nữa là trong thời đại 4.0 hiện nay thì không gian mà các đối tượng tội phạm hoạt động gần như không có giới hạn. Chúng luôn triệt để lợi dụng mạng internet, luôn thực hiện những thủ đoạn che giấu rất tinh vi, nhanh chóng xóa dấu vết và đặc biệt là luôn ưa dùng thủ đoạn 3 không (không khai báo, không nhận tội và không hợp tác)… Thành thử để hoàn thành sứ mệnh của người chiến sỹ an ninh nhân dân, mỗi cá nhân như Trung tá Dung không chỉ cần sự dũng cảm, mưu trí mà quan trọng hơn là phải có một bản lĩnh chính trị vững vàng. Bởi vậy quanh công việc của những người lính luôn còn đó những cám dỗ vật chất.

Chẳng mấy khi có dịp “hàn huyên” với nữ Trung tá an ninh, song câu chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn. Vậy nên, chốc chốc chị lại phải quay sang trao đổi và góp ý kiến với các đồng nghiệp. Để rồi qua những trao đổi ấy của chị, chúng tôi còn được biết thêm chị còn có cả một “gánh” về các mảng công việc như: hướng dẫn công an các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; xây dựng kế hoạch và kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong an ninh điều tra đối với công an cơ sở; kịp thời tham mưu cho các đơn vị trinh sát, công an cấp quận, huyện trong việc điều tra ban đầu án từ liên quan đến an ninh quốc gia, hay việc góp ý kiến vào các văn bản luật, dưới luật của lực lượng công an và ngay cả việc góp mặt vào các phong trào văn - thể - mỹ của CATP.

Gác lại cuộc trò chuyện với nữ Trung tá Nguyễn Thị Dung, chúng tôi càng hiểu lý do vì sao người phụ nữ ấy lại từng là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lực lượng Công an Thủ đô (năm 2010) và vì sao trong 5 năm liên tục (2015 - 2019), chị đều là Chiến sỹ Thi đua cơ sở với hàng loạt bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Điều đó chỉ có thể là “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.