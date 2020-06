Nữ ĐBQH: Hoãn tăng lương chỉ là tình thế, không phải giải pháp căn cơ

ĐBQH Nguyễn Thị Xuân phát biểu tại Quốc hội

Sáng nay, 13-6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nội dung được nhiều ĐBQH đề cập nhất chính là tình trạng khó khăn của đất nước do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 gây ra suốt nửa đầu năm nay.

Bình luận về các giải pháp của Chính phủ để giải "bài toán kép" trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 thời gian qua, ĐB Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk), Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an đánh giá cao sự linh hoạt, kịp thời.

Theo vị ĐB là nữ Thiếu tướng Công an, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã sử dụng có hiệu quả các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng chính sách đầu tư, chính sách lao động, an sinh xã hội... để duy trì trạng thái kinh tế vĩ mô không bị biến động, phát triển kinh tế không bị suy giảm nhanh và trong tầm kiểm soát, đồng thời duy trì được an sinh xã hội.

ĐB Nguyễn Thị Xuân cũng chia sẻ với đề xuất của Chính phủ về việc tạm dừng tăng lương cơ bản đối với khối cán bộ, công chức, viên chức, tuy nhiên nhấn mạnh rằng đây chỉ nên là giải pháp tình thế, không phải là giải pháp căn cơ. Tâm lý đa số công chức hưởng lương từ ngân sách không hào hứng và chưa thực sự yên tâm về việc này.

“Lạm phát tăng, chỉ số giá tiêu dùng tăng, làm giảm sức mua của người dân, thì việc giữ nguyên lương thực chất đã làm giảm giá trị của đồng lương. Đồng thời đa số công chức, viên chức làm công ăn lương sẽ khó khăn hơn, tính “dưỡng liêm” bị giảm sút” – nữ ĐB nói.

Từ phân tích trên, đại biểu Nguyễn Thị Xuân cho rằng, giải pháp căn cơ “thắt lưng buộc bụng” trong tình hình hiện nay phải là thực sự tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, đầu tư công phải thật sự thiết thực, có trọng điểm, có hiệu quả. Đặc biệt, phải chống thất thu, chống thất thoát trong mọi lĩnh vực.