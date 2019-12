Nói chuyện chuyên đề "70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Bang Nga"

Hội nghị chuyên đề có sự tham dự của các đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn CATP; chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã, và các đội công tác. Đặc biệt, có hơn 30 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị từng học tập, nghiên cứu tại Liên Xô cũ và Liên bang Nga

Hội nghị chuyên đề của CATP nằm trong khuôn khổ hoạt động Năm chéo Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời thiết thực kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga (1994 - 2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1950 – 2020).

Các đại biểu tại Hội nghị nói chuyện chuyên đề với chủ đề “70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, những thành tựu đạt được và cơ hội phát triển”

Tại hội nghị, báo cáo viên, Tiến sỹ khoa học Vũ Thụy Trang, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga và SNG - Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được tham gia sự kiện quan trọng, tổ chức nói chuyện chuyên đề Việt Nam - Liên bang Nga và tiến tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao hai nước với cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội.

Khái quát quá trình, thành tựu, phát triển trong quan hệ ngoại giao, kinh tế đạt được giữa hai quốc gia Việt Nam và Liên bang Nga trong suốt nhiều thập kỷ qua, Tiến sỹ khoa học Vũ Thụy Trang chia sẻ, bắt đầu từ những năm 1950, hàng nghìn chuyên gia của Việt Nam đã được đào tạo nghề trung cấp và cao cấp tại Nga. Cùng với đó, hàng nghìn học sinh Việt Nam đã được cấp bằng từ các cơ sở giáo dục của Nga, trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã được đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực phòng chống tội phạm, đảm bảo, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin giá trị, ý nghĩa, giúp cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô có thêm hành trang quý trong vốn sống cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.