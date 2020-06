Nỗ lực hết mình trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

11:57 26/06/2020 0 Ánh Nguyệt

ANTD.VN - Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sáng nay (26-6), Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an thành phố về việc nâng lương, thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ Công an nhân dân cho 20 đồng chí đến niên hạn đang công tác tại đơn vị.