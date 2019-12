Nỗ lực để địa bàn không tiếng pháo

Năm 2019, các BCĐ huyện Thanh Trì đã bám sát và kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương, thành phố và của huyện, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng... trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng: An ninh chính trị được giữ vững, tình hình an ninh nông thôn được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án cao; công tác phối hợp trong điều tra, thụ lý án được duy trì, đảm bảo, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác đảm bảo trật tự trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đấu tranh chống tội phạm và cai nghiện ma túy được cơ quan chức năng tiến hành đồng bộ, có hiệu quả. Đặc biệt, công tác xét xử án ma túy, mại dâm được các ngành nội chính quan tâm, nhất là xét xử các vụ án điểm, lưu động; công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai được triển khai kịp thời; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Thống kê của CAH cho thấy, năm 2019, CAH Thanh Trì đã phát hiện 185 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9 vụ so với năm 2018. Đáng chú ý, tội phạm cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm giảm mạnh, tội phạm cưỡng đoạt tài sản giảm 33,3%, tội phạm hủy hoại tài sản giảm 57%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện đạt 100%.

Các đơn vị thực hiện ký cam kết không để địa bàn xảy ra các vụ mua bán, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Thanh Trì đã biểu dương kết quả công tác của các BCĐ huyện trong năm 2019. Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Thanh Trì yêu cầu, để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của thành phố, của huyện, từ đó cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác, phong trào thi đua…

Triển khai thực hiện có hiệu quả và tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, hoạt động văn hóa, thể thao và các lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và của huyện.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo BCĐ huyện Thanh Trì đã trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.