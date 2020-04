Những tín hiệu tích cực về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Phúc Thọ

Thượng tá Trần Quyết Thắng - Trưởng CAH Phúc Thọ thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng Công an trên địa bàn

Quyết tâm dập dịch

Theo Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng CAH Phúc Thọ, quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy CAH đã tổ chức quán triệt nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của các cấp, trọng tâm là Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố và của Chủ tịch UBND huyện; đặc biệt là mệnh lệnh và các công văn chỉ đạo của Giám đốc CATP về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo Thượng tá Trần Quyết Thắng, thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của CAH Phúc Thọ đối diện không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Đảng ủy, UBND huyện Phúc Thọ đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các ban - ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các tâng lớp nhân dân; chủ động khắc phục khó khăn… thể hiện rõ vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng CAH đối với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ, với vai trò tham mưu và “chủ công”, lực lượng Công an luôn có mặt tại những điểm "nóng", điều tiết và thực hiện đảm bảo công tác giữ gìn ANTT, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chốt kiểm tra y tế của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ

Đại úy Tô Xuân Hải, Trưởng Công an xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ huy Công an xã chủ động, tham mưu cho chính quyền xây dựng phương án đảm bảo ANTT đối với các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng làm tốt các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Trao đổi với Thiếu tá Khuất Duy Quang, Trưởng Công an xã Võng Xuyên, chúng tôi được biết với quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dập dịch không để bùng phát dù chỉ là “đốm cháy nhỏ”, lực lượng Công an xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm về công tác phòng, chống dịch. Điều đáng mừng khi sát sao địa bàn, mọi tâm tư của người dân cũng được chia sẻ động viên và lực lượng công an đã nắm được, trấn an tinh thần cho nhân dân yên tâm ở nhà phòng dịch.

Ông Trần Hải Châu, người dân thôn Bảo Lộc 1, xã Võng Xuyên chia sẻ, với quyết tâm chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn một lòng chung tay, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19. Do làm tốt công tác tuyên truyền về dịch bệnh cùng với sự nhận thức, ý thức của người dân được nâng cao, nên việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh tại địa phương được thực hiện rất nghiêm chỉnh.

Với quyết tâm phòng, chống dịch bệnh không để bùng phát dù chỉ là "đốm cháy nhỏ", các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ luôn thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm dịch y tế, với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân

“Để kiểm soát y tế chặt chẽ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã Võng Xuyên bố trí tổ công tác với đầy đủ các thành viên, tổ chức chốt trực 24/7. Khi người dân ra vào khu vực đều được kiểm tra, khử trùng, khai báo y tế một cách nghiêm ngặt và người dân luôn chấp hành các quy định. Điều này có được nhờ một phần tích cực của các cơ quan chức năng, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an xã trong công tác tuyên truyền”, ông Trần Hải Châu nhấn mạnh.

Cũng theo Thượng tá Trần Quyết Thắng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác nắm tình hình và tuyên truyền định hướng dư luận được CAH Phúc Thọ quan tâm thường xuyên và kiên quyết đấu tranh với hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật về dịch Covid-19, tránh gây hoang mang trong nhân dân.



“Ban chỉ huy CAH Phúc Thọ chỉ đạo các đội nghiệp vụ, đoàn thể trong CAH triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay phòng chống dịch bệnh như vận động CBCS nhắn tin ủng hộ Quỹ phòng chống dịch; phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho nhân dân ngay từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Dù đây chỉ là những hành động nhỏ, nhưng được người dân ghi nhận, đánh giá cao về hình ảnh người chiến sĩ CAND nói chung và lực lượng CAH Phúc Thọ nói riêng luôn vì nhân dân phục vụ”, Thượng tá Trần Quyết Thắng cho biết.