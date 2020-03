Những tấm lòng vàng trong mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Khi chúng tôi đề cập đến việc trao tặng gần 2000 chai nước rửa tay đến tận CBCS Công an các phường, đội nghiệp vụ làm nhiệm vụ tiếp, giải quyết công việc cho nhân dân, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAQ Hoàng Mai, Hà Nội không giấu được bất ngờ và niềm vui. Qua điện thoại, anh cho biết, nếu được như vậy thì CBCS của đơn vị như tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến với “giặc” Covid-19, mà điểm cách ly tập trung tại Pháp Vân - Tứ Hiệp vẫn đang hết sức căng thẳng.

Là cảnh vệ phải có sức khỏe tuyệt đối

Ra tận cổng đón chúng tôi, Đại tá Doãn Văn Hòa, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 375, Bộ tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) vẫy tay chào và nói: “Mong Báo ANTĐ quá...”. Chỉ vào khu vực cổng gác của đơn vị, chỉ huy Trung đoàn cho biết: Từ ngày xảy ra dịch Covid-19 đến nay, những chai nước rửa tay diệt khuẩn là thứ không bao giờ có thể thiếu tại vị trí làm nhiệm vụ cũng như các chốt gác. Để đảm bảo cho CBCS thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã cố gắng thu xếp chuẩn bị những thiết bị, dụng cụ, vật tư như khẩu trang, nước rửa tay, song nói như Đại tá Doãn Văn Hòa “luôn trong tình trạng khan thiếu”.

Có nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các vị trí lãnh đạo cấp cao, khu vực bảo vệ trọng yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, vai trò và nhiệm vụ của chỉ huy và CBCS của Trung đoàn đặc biệt quan trọng. Chính vì lẽ đó, yếu tố sức khỏe của tất cả các vị trí công tác phải luôn đặt trạng thái cao nhất. Đây cũng là yêu cầu của Chỉ huy Trung đoàn đặt ra đối với tất cả CBCS.

Báo ANTĐ và đại diện Công ty TNHH Bell Đức trao tặng 600 chai nước rửa tay diệt khuẩn cho Trung đoàn 375

“Đành rằng tất cả chỉ huy cũng như CBCS ai cũng có ý thức rèn luyện, bảo vệ sức khỏe của mình nhất là trong mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, những thiết bị bảo vệ như khẩu trang hay nước rửa tay không phải lúc nào cũng có đủ. Việc Báo ANTĐ cùng với Công ty TNHH Bell Đức trao tặng 600 chai nước rửa tay diệt khuẩn trong bối cảnh này thật sự vô cùng ý nghĩa, nó không những giúp CBCS có thêm điều kiện đảm bảo sức khỏe mà còn phòng ngừa hiệu quả dịch Covid-19”- Đại tá Doãn Văn Hòa xúc động bày tỏ.



Trong không khí hết sức khẩn trương, nhanh gọn, trách nhiệm và thắm tình đồng đội, quân dân, Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ cùng với ông Trịnh Hữu Quảng, Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Bell Đức đã trang trọng trao tặng 600 chai nước rửa tay diệt khuẩn đến Trung đoàn 375.

Sẵn sự cẩn thận và trách nhiệm, Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng và ông Trịnh Hữu Quảng còn tận tình hướng dẫn Ban chỉ huy Trung đoàn và CBCS cách thức sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn để đảm bảo hiệu quả diệt khuẩn, phòng, chống dịch cao nhất. Những lọ nước rửa tay diệt khuẩn được thiết kế tinh tế, nhỏ gọn vô cùng phù hợp cho việc CBCS mang theo bên người, sử dụng mọi lúc mọi nơi trong bất cứ trường hợp nào.



Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch



Quản lý khu vực dân cư đa dạng, có khá nhiều những người nước ngoài đang và đã từng đi qua, lưu trú, nhiệm vụ đảm bảo ANTT của CAP Thụy Khuê trên địa bàn cũng vô cùng vất vả. Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn của Công an cơ sở trong công tác phòng, chống dịch, nhất là sự thiếu thốn về trang thiết bị bảo vệ, cũng trong sáng ngày 26-3, Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng và đại diện nhãn hàng Bell Đức đã trao tặng 200 chai nước rửa tay diệt khuẩn cho CBCS - CAP Thụy Khuê. Những chai nước rửa tay diệt khuẩn này được phát tới tận tay từng CBCS và đặc biệt để ở khu vực tiếp dân, phục vụ nhân dân đến liên hệ công việc.

Đối với CAQ Hoàng Mai, trong 1 tuần vừa qua có lẽ là khoảng thời gian vô cùng bận rộn, vất vả của bất cứ chỉ huy và CBCS nào. Khu nhà A1 tại Pháp Vân - Tứ Hiệp được UBND TP Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP, quận Hoàng Mai lựa chọn làm điểm cách ly tập trung cho hơn 2000 người Việt Nam từ nước ngoài trở về nước.

Hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn trong tổng số gần 2000 chai cũng đã được trao tặng Đội Cảnh sát QLHC về TTATXH - CAQ Hoàng Mai

Cả một khối lượng công việc chuẩn bị khổng lồ trước, trong và hiện tại đã và đang được Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai, CAP Hoàng Liệt… nỗ lực thực hiện. Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết: "Gần như toàn bộ CBCS của CAP Hoàng Liệt, có sự hỗ trợ của các Đội nghiệp vụ, Công an phường bạn trong đơn vị đã ứng trực 24/24h trong suốt những ngày qua tại khu vực tòa nhà cách ly tập trung trên để đảm bảo ANTT.

Nhu cầu về khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn cho CBCS là rất lớn. Dù thành phố cũng như Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận Hoàng Mai rất quan tâm, song Thượng tá Lê Văn Thắng cho biết, thực tế những thiết bị bảo vệ an toàn như khẩu trang, đặc biệt là nước rửa tay thì “có càng thêm nhiều càng an tâm cho CBCS sử dụng, phục vụ nhiệm vụ, khi tình hình thực tế có vẻ ngày càng căng thẳng hơn”.

Còn Đại úy Đinh Văn Cường, Trưởng CAP Hoàng Liệt khi đón nhận 400 chai nước rửa tay diệt khuẩn được Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng cùng đại diện nhãn hàng Bell Đức trao tặng, đối với anh và CBCS trong đơn vị coi đó thật sự như “mưa rào trong nắng hạn”. Tất cả số nước rửa tay này sẽ được phân bố, chuyển ngay tới từng chốt gác, trực ở khu vực cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp, cũng như phục vụ cho công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ Công an trên địa bàn.



Đối với những CBCS của Đội Cảnh sát QLHC về TTATXH và Đội CSGT - CAQ Hoàng Mai, cũng đang phải nỗ lực vừa đảm bảo yêu cầu công tác Công an, nhưng đồng thời cũng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tại khu vực tiếp dân của Đội Cảnh sát QLHC về TTATXH lúc nào cũng có khá đông người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục, hồ sơ, giấy tờ. Để đảm bảo an toàn cho người dân và bản thân, CBCS đã trích tiền lương gom lại tự trang bị mua sắm nước rửa tay và máy đo thân nhiệt. Bất cứ ai vào khu vực tiếp dân đều được CBCS kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn.

Các CAP Mai Động, Giáp Bát, Hoàng Liệt... cũng được Báo ANTĐ và đại diện nhãn hàng Bell Đức trao tặng cả nghìn chai nước rửa tay diệt khuẩn

Tại các bàn làm việc, khu vực tiếp dân đều được bố trí chai nước rửa tay diệt khuẩn. Nhu cầu lớn, số lượng có hạn chính vì vậy mà khi Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ và ông Trịnh Hữu Quảng trân trọng gửi tặng 400 chai nước rửa tay diệt khuẩn, những nữ CBCS của Đội Cảnh sát QLHC về TTATXH không giấu nổi niềm vui mừng. Rất nhanh chóng, những chai nước rửa tay diệt khuẩn này đã được các CBCS chuyển phát đến từng bàn làm việc của CBCS cũng như đặt ở những vị trí người dân ngồi, kê khai hồ sơ, giấy tờ nhất là khu vực trước cửa ra vào trụ sở làm việc. Tất cả đều với mong muốn phòng chống hiệu quả nhất dịch bệnh Covid-19.



Điểm đến tiếp theo của 400 chai nước rửa tay diệt khuẩn được trao tặng là CAP Mai Động, CAP Giáp Bát. Những tòa nhà chung cư, khu dãy nhà trọ, hoặc nhà dân với đa dạng thành phần dân cư luôn được Ban chỉ huy, CBCS CAP Mai Động, CAP Giáp Bát tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Những chai nước rửa tay diệt khuẩn này vô cùng cần thiết, ý nghĩa cho cuộc chiến chống dịch này.



Trước đó, ngày 25-3, gần 5000 chai nước rửa tay diệt khuẩn đã được Báo ANTĐ phối hợp với Công ty TNHH Bell Đức trao tặng cho CAQ Hoàn Kiếm, CAQ Bắc và Nam Từ Liêm, những đơn vị đang căng mình chiến đấu, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Những chai nước rửa tay diệt khuẩn dù nhỏ, song nó là tấm chân tình, sự đồng cảm, trách nhiệm, gắn bó, thấu hiểu, chia sẻ của không những CBCS Báo ANTĐ mà còn là sự đồng hành, phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân, doanh nghiệp với các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.