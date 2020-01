Những tấm huy chương, phần thưởng cho nỗ lực và trách nhiệm với công chúng

15:31 25/01/2020 0 Tú Anh

ANTD.VN - Một năm nữa lại trôi qua, Chương trình Truyền hình An ninh ATV của Báo ANTĐ cùng với các báo in và báo điện tử tiếp tục ghi dấu với khán giả bởi những tin tức phản ánh chân thực cuộc sống và giành được nhiều giải thưởng báo chí. Cùng với các đồng nghiệp Truyền hình CAND cả nước, Truyền hình An ninh ATV đã xuất sắc đoạt 2 giải thưởng: Huy chương Vàng và Huy chương Bạc của Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của tập thể, ê kíp sản xuất, với mong muốn mang đến khán giả các tác phẩm sinh động, chân thực nhất.