Những phản ứng kịp thời kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn phong tỏa ở Mê Linh

ANTD.VN - Cho đến ngày 12-4, địa bàn phong tỏa thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội đã bước sang ngày thứ 5 thực hiện nghiêm lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Ở phía bên trong, nhịp sống sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi so với trước khi thực hiện lệnh phong tỏa cách ly.

Duy trì tốt các nhiệm vụ kiểm soát địa bàn cách ly ở Hạ Lôi

Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng CAH Mê Linh cho biết: “Nhiệm vụ kiểm soát tại các ngõ ra vào địa bàn cách ly được thực hiện tuyệt đối chặt chẽ. Tuy nhiên, nhịp sống của người dân không thay đổi nhiều và thông qua tuyên truyền họ rất tuân thủ, chấp hành tốt việc không ra khỏi nhà khi cần thiết”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Mê Linh, lực lượng CAH đã lập 9 chốt kiểm soát cách ly y tế ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, trong đó gồm 6 chốt cứng và 3 chốt mềm để kiểm soát mọi hoạt động cách ly y tế đối với 3.356 hộ, gồm 10.042 nhân khẩu, thời gian cách ly 28 ngày kể từ ngày 8-4.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa kiểm tra các chốt kiểm soát điểm phong tỏa thôn Hạ Lôi sáng 12-4

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt sau khi các ngành chức năng thông tin về ca nhiễm là anh Quách Quang Th. (SN 1973 ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi xã Mê Linh). CAH Mê Linh đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tạm thời thành lập 10 chốt khoanh vùng hạn chế những người ra vào tại xóm Bàng thôn Hạ Lôi. Ngày 8-4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã ký quyết định 1055 về việc cách ly y tế thôn Hạ Lôi.

Nhiệm vụ chủ công là lực lượng Công an và Quân đội đảm bảo công tác ANTT và hậu cần. Trong đó phân công cụ thể 6 chốt cứng nhằm cấm tất cả các phương tiện ra vào thôn Bằng, và 3 chốt mềm để cho các cơ quan đoàn thể, y bác sĩ ra vào thực hiện nhiệm vụ. Tất cả hoạt động ra vào này đều phải được kiểm dịch, khử khuẩn, kiểm soát, ghi lại hành trình dịch tễ để phòng dịch bệnh.

Được biết, trong 9 chốt làm nhiệm vụ có 162 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó, công an làm chốt trưởng và các lực lượng gồm: quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, y tế và các tổ chức chính trị xã hội. Căn cứ theo địa giới hành chính thôn Hạ Lôi có 9 xóm, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện ra vào thôn Hạ Lôi, lực lượng triển khai kế hoạch đảm bảo cách ly y tế phong tỏa theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố.

Người dân an tâm và chấp hành chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Anh Nguyễn Đình Tống, ở xã Mê Linh là tình nguyện viên tham gia giúp đỡ tổ công tác hoạt động vận chuyển thực phẩm từ phía trong điểm chốt chuyển đến phân phát cho bà con để san sẻ bớt vất vả cho các anh làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Các chốt kiểm soát đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh tổ công tác ứng trực 24/24

Anh Tống chia sẻ: “Trong những ngày qua, mặc dù gia đình tôi ở trong nhà thực hiện cách ly theo quy định, tuy nhiên cuộc sống vẫn không hề bị đảo lộn, gia đình sinh hoạt bình thường. Các nhu yếu phẩm cần thiết đều được hỗ trợ khi cần thiết. Cứ cách 1 ngày tôi lại ra điểm chốt ứng trực của các anh Công an để nhận đồ đạc thực phẩm. Trong thời gian qua từ thông tin báo chí và chứng kiến tôi thấy lực lượng Công an rất vất vả, ngoài việc đảm bảo ANTT phòng chống tội phạm là vẫn căng mình phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt với địa bàn phong tỏa như ở thôn Hạ Lôi, các anh ngày đêm ứng trực đảm bảo ANTT, rà soát, nắm tình hình, sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhìn những hình ảnh các anh đội mưa làm nhiệm vụ, chúng tôi thấy sự hy sinh vất vả thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm "Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Anh Nguyễn Đình Tống, xã Mê Linh chia sẻ: "Hình ảnh lực lượng Công an đã vượt qua vất vả, khó khăn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 khiến người dân vững tâm hơn"

Với tinh thần cao nhất phòng chống dịch bệnh đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho người dân, cũng như nhiệm vụ mấu chốt chung tay ngăn chặn đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhanh nhất, ngay từ khi dịch Covid-19 phát hiện ở Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Mê Linh chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền trên khắp địa bàn của huyện để người dân nâng cao ý thức, phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, từ ngày 1-4 thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Mê Linh làm quyết liệt, tiếp tục rà soát và đảm bảo ANTT kiểm soát chặt chẽ tại các chốt làm nhiệm vụ.

Trung úy Đỗ Văn Luyến, Đội CSGT trật tự - CAH Mê Linh, làm nhiệm vụ tại chốt khu vực số 1 chợ Hoa Mê Linh cho biết: “Để đảm bảo tuyệt đối việc cách ly chúng tôi ngoài việc hướng dẫn phương tiện người dân chuyển hướng khác, đồng thời tuyên truyền người dân trong thời điểm cách ly tuyệt đối không di chuyển đến hướng khu vực đang thực hiện phong tỏa ở xã Mê Linh. Đối với một số trường hợp đến gửi quà thực phẩm cho người thân chúng tôi hướng dẫn đến điểm có y tế khử khuẩn mới được chuyển vào”.

Được biết, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch cơ quan chức năng huyện Mê Linh đã có những biện pháp kiên quyết, xử lý những trường hợp ý thức chấp hành kém về thực hiện cách ly xã hội, quy định phòng chống dịch bệnh covid-19. Qua đó, từ 1-4 đến nay lực lượng chức năng huyện Mê Linh đã xử phạt hành chính 75 trường hợp người dân không đeo khẩu trang ra đường.