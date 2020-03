Những người trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Cả Đồn Công an Sân bay Quốc tế (SBQT) Nội Bài có hơn 70 CBCS, thì cũng chừng đó con người từ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến giờ chưa từng ngơi nghỉ giây phút nào để về nhà thăm vợ con. Tất cả 100% CBCS đều ứng trực, thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân, nhân dân, khách quốc tế tại khu vực Sân bay Quốc tế Nội Bài.

"Trận chiến" không tiếng súng



Nằm sát Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đồn Công an SBQT Nội Bài trong những ngày qua có lẽ bận rộn hơn bao giờ hết. Với nhiệm vụ và vị trí đặc biệt quan trọng, những con người ưu tú của đơn vị luôn nhận thức được những gì đang diễn ra trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động.

Đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đồn trưởng Đồn Công an SBQT Nội Bài cho biết, toàn bộ 100% CBCS của đơn vị tham gia ứng trực từ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay. Đơn vị xác định đây là "trận chiến" không tiếng súng nhưng đặc biệt cam go, khó khăn và vất vả. Phải chủ động trong mọi kế hoạch, biện pháp cũng như phối hợp chặt chẽ tất cả các lực lượng, người dân, hệ thống chính trị mới chiến thắng được "cuộc chiến" với "giặc" dịch bệnh này.

Lực lượng đảm bảo ANTT luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân thuận tiện nhất khi ra vào Sân bay Quốc tế Nội Bài

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, từ đầu tháng 2-2020, áp lực và công việc dồn lên đôi vai CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài ngày càng lớn. Nói như Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng CAH Sóc Sơn: “Cùng với lực lượng An ninh cửa khẩu, An ninh Sân bay..., Đồn Công an SBQT Nội Bài được xem là một trong những đơn vị ở tuyến tiền tiêu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của CAH Sóc Sơn”.



Nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài được xem là đặc biệt quan trọng, nhất là khi số lượng người Việt Nam từ nước ngoài về rất lớn. Trong những ngày qua, có ngày cao điểm số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài lên tới hàng nghìn người. Đó còn là chưa kể tới số lượng du khách nước ngoài... Trên cơ sở những phương án của Bộ Công an, CATP Hà Nội, An ninh Hàng không, đơn vị cũng xây dựng và triển khai hiệu quả phương án phối hợp đảm bảo an ninh, phân luồng cách ly đối với các trường hợp hành khách bị nghi ngờ mắc Covid-19.



Mục tiêu quan trọng nhất trong mọi kế hoạch về phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị đang triển khai đó là, chủ động đảm bảo cách ly kịp thời, nhanh chóng hành khách bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 qua cảng hàng không; không để những hành khách này phải lo lắng hốt hoảng đi lại nhiều, gây lộn xộn, dễ phát tán dịch bệnh, ảnh hưởng đến các hoạt động chung cũng như ANTT. Đối với những trường hợp này, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đảm bảo ANTT tại điểm cách ly tạm thời ở Nhà văn hóa Cảng, để tập trung các biện pháp y tế sau đó.



Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài bảo vệ, chốt chặn ở các khu vực nằm trong diện quản lý về ANTT; đồng thời kiểm soát, hướng dẫn, sắp xếp, điều tiết các phương tiện giao thông dừng, đỗ trong sân đỗ, không để tình trạng người từ nước ngoài về đến cảng đi lại lộn xộn, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, làm ảnh hưởng đến ANTT. Các tổ công tác này cũng có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Quân đội hỗ trợ các đoàn xe chở người Việt Nam, nước ngoài từ nước ngoài về Việt Nam đến những khu vực cách ly tập trung, tránh tình trạng ùn tắc, lộn xộn...



An toàn là mục tiêu cao nhất



Ngay từ đầu tháng 3-2020, Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh, phân luồng cách ly đối với các trường hợp hành khách nghi ngờ mắc Covid-19. Theo đó, các đơn vị, lực lượng, ví trí... được phân công trách nhiệm cụ thể. Trong phần việc đó nêu chi tiết từng phương án di chuyển của hành khách bị nghi ngờ nhiễm Covid-19, cũng như phân luồng, phân tuyến, đường đi, lối ra của các phương tiện phục vụ... Các bộ phận, lực lượng như an ninh cửa khẩu, xuất nhập cảnh, an ninh hàng không, Đồn Công an SBQT Nội Bài, y tế, Quân đội... là những người trên tuyến đầu chống dịch.

Cùng với các lực lượng khác, khu vực, vị trí làm nhiệm vụ của CBCS trong đơn vị luôn phải đối mặt với những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 rất cao. Thiếu tá Nguyễn Văn Minh cho biết: “Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho người dân, trước tiên mình phải có ý thức bảo vệ bản thân, đồng đội, trụ sở an toàn”.



Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT luôn được thực hiện khép kín, kịp thời xử lý các sự cố đột xuất xảy ra

Những biển báo chỉ dẫn, khuyến cáo về dịch bệnh cũng như các chai nước rửa tay diệt khuẩn được đặt ở các vị trí tiếp dân, ngay khu vực ra vào của trụ sở để người dân cũng như CBCS thực hiện rửa tay phòng, chống dịch. Tất cả CBCS cũng như người dân khi ra vào trụ sở đều được kiểm tra thân nhiệt. Trong điều kiện ăn nghỉ, làm việc tập trung với quân số ứng trực 100%, thì các biện pháp đảm bảo an toàn trên càng được kích hoạt ở chế độ cao nhất.

Tất cả các CBCS dù ở trong đơn vị làm nhiệm vụ hay đi vào khu vực sân bay đều phải tuyệt đối thực hiện những quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho bản thân và người dân, hành khách. Khẩu trang là thứ mà không thể thiếu của mỗi CBCS, cùng với việc rửa tay diệt khuẩn thường xuyên. Trong quá trình làm nhiệm vụ, điều quan trọng không kém là CBCS tập trung tuyên truyền cho người dân, hành khách thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh Covid-19.



Vất vả nhất phải kể tới những ngày này khi số lượng người Việt Nam từ nước ngoài về nước rất đông. Theo quy định của Chính phủ, Ban phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, toàn bộ số hành khách từ nước ngoài về Việt Nam đều được sàng lọc, đưa tới khu vực cách ly tập trung theo thời gian quy định. Trên cơ sở phương án, kế hoạch của các đơn vị có liên quan, Đồn Công an SBQT Nội Bài đã triển khai hiệu quả việc phân luồng hành khách, phương tiện ra vào đón hành khách về các điểm cách ly tập trung, đặc biệt không để người thân của những hành khách này tiếp xúc với con, em từ máy bay xuống, tránh tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm hoặc tiếp xúc khác.



Lực lượng đảm bảo ANTT tại Sân bay Quốc tế Nội Bài ứng trực 24/24h để tiếp nhận du khách đến nơi chờ xử lý các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19

Hiện tại, các ca trực của CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài đều được bố trí hợp lý, vừa hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ nhưng đồng thời cũng đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho anh em. Ngay cả chuyện hậu cần, ăn uống của CBCS cũng được Ban chỉ huy đơn vị và CAH Sóc Sơn hết sức quan tâm, đảm bảo đủ sức khỏe phòng chống dịch bệnh, phục vụ nhân dân, hành khách đi, đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Tính đến thời điểm này, lượng người Việt Nam ở nước ngoài về nước tại cảng hàng không đã ít hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, tinh thần ứng trực tại tuyến đầu chống dịch của CBCS Đồn Công an SBQT Nội Bài và các lực lượng chức năng có liên quan ở khu vực này vẫn luôn thường trực ở mức cao nhất. Dù khó khăn, gian khổ và nguy hiểm nhưng từ chỉ huy đến CBCS luôn lạc quan một ngày sớm nhất dịch bệnh sẽ được khống chế, tiêu diệt bởi lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết của cộng đồng và mỗi con người trong xã hội.