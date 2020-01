Những người lính đón Tết...trên sông

Sông là nhà, dành cả yêu thương

Trung tá Dương Hồng Hải, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), CATP Hà Nội dẫn chúng tôi đi bộ dọc triền đê ở làng chài Vạn Thắng Lợi, huyện Đan Phượng. Khác với những hoạt động giao thông trên bộ nhộn nhịp, tấp nập xuyên cả Tết, những người lái tàu, thuyền trên sông thường nghỉ Tết khá sớm. Cũng chính vì đó những tuyến sông trên địa bàn Thủ đô như được “thả lỏng” cơ thể, để dòng nước hiền hòa hơn đón xuân về. Chỉ có những làng chài trên các tuyến sông là rộn ràng. Dù kinh tế của những người dân nơi này vẫn còn nhiều khó khăn, song điều đó không ngăn được không khí rộn ràng sắm Tết của người miền sông nước.

Trên chiếc thuyền vỏ sắt nhỏ neo đậu ở bờ sông, chúng tôi vào thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở làng chài Vạn Thắng Lợi. Đón chúng tôi là một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, dáng người đen chắc chắn, nụ cười rộn ràng với cái bắt tay thật chặt. Đã nhiều năm nay, chiếc thuyền nhỏ này của gia đình ông Thắng đón không biết bao nhiêu bước chân của những CBCS CSGT đường thủy đến thăm. Là người có uy tín, cũng như làm kinh tế giỏi, ông Thắng đã trở thành cơ sở tin cậy của những CSGT đường thủy để từ đó vận động người dân ở làng vạn chài cùng với lực lượng chức năng giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự trên sông. “Ở đâu cũng vậy, làm gì cũng thế, người cán bộ là phải biết dựa vào dân, vì nhân dân phục vụ”- Trung tá Dương Hồng Hải nói với tôi. Câu chuyện giữa người cán bộ CSGT đường thủy với những người dân làng vạn chài cứ kéo dài từ nếp sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh, rồi hướng phát triển những bè cá lồng cho đến phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, …

Xuất thân là Cảnh sát hình sự (CSHS), tính đến cái Tết này thì cũng tròn 10 năm Trung tá Dương Hồng Hải cùng CBCS của đơn vị đón Tết trên sông. Ngày trước là CSHS thì Tết nhất cũng chẳng mấy khi ở nhà, nhiều lúc có án, nhận nhiệm vụ đột xuất thì cũng đi truy tội phạm xuyên Tết, khi về nhà đào, mai đã bung hoa rực rỡ. Cứ tưởng từ khi chuyển sang lực lượng CSGT là được an nhàn hơn nhưng chẳng phải. Ở đâu cũng vậy, cứ là người chiến sỹ CAND thì đều vất vả như nhau, dù mỗi nơi, đặc trưng công việc có khác đi chăng nữa. Ở đơn vị, những ngày áp Tết này, chẳng có gì hơn ngoài sự ấm áp của nhánh đào người dân trồng nơi ven đất bãi bồi được họ trân quý tặng những người CSGT đường thủy. Hay cả những chiếc bánh chưng mà anh em CBCS trong đơn vị tự tay gói.

Còn Đại úy Lều Quang Minh, giảng viên của Học viện Cảnh sát nhân dân được luân chuyển về nhận nhiệm vụ tại đơn vị trong thời gian 3 năm, thì đây là cái Tết đầu tiên của anh ở trên sông cùng đồng đội. Đối với anh, đó là một cảm giác rất đỗi thiêng liêng và đặc biệt. Mỗi CBCS trong đơn vị là một hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng khi đã chụm lại thành một đội thì nhất nhất bền vững yêu thương trong kỷ luật sức mạnh. Cuộc sống tập thể ở một đơn vị khó khăn, vất vả, hiểm nguy nơi thượng nguồn sông đã giúp cho những người lính trẻ thêm trưởng thành, vững vàng hơn, còn người chỉ huy thì trở thành biểu tượng trong đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm ATGT đường thủy.

Chưa khi nào thôi trăn trở

Giữa không khí Tết đang tràn ngập phố phường, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội chưa khi nào thôi hết trăn trở, quyết liệt về nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi ở cương vị “tư lệnh” của lực lượng CSGT Thủ đô, áp lực về giao thông trong bối cảnh hiện tại luôn đè nặng lên vai những người CSGT Hà Nội và ở nơi anh, càng nhân lên gấp bội. Khi sáp nhập hai đơn vị vào làm một, áp lực đó lại tăng gấp đôi bởi không chỉ đảm bảo ATGT trên bộ mà dưới sông, cũng phải lặng sóng để bình yên những tuyến sông Thủ đô.



Với sự đoàn kết, trách nhiệm, thực chất, hiệu quả, từng phần việc liên quan đến công tác đảm bảo ATGT nói chung trong đó có việc giữ gìn bình yên trên các tuyến sông đã được Đại tá Dương Đức Hải cùng Ban chỉ huy Phòng và CBCS trong đơn vị triển khai quyết liệt, thành công. Quan điểm xuyên suốt đó của chỉ huy Phòng CSGT là kim chỉ nam cho mọi hành động, nhiệm vụ của lực lượng CSGT Thủ đô trên tinh thần thực chất, minh bạch, quyết liệt, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Còn đối với Thượng tá Đỗ Văn Chuẩn, Phó trưởng Phòng CSGT, ngày Tết nên anh không muốn nhắc nhiều về những câu chuyện CSGT phát hiện, xử lý hàng trăm phương tiện, đối tượng vi phạm trên những tuyến sông trong năm 2019. Anh chỉ thông báo vui vẻ rằng, bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm, CSGT đường thủy Thủ đô đã không để hình thành những điểm “nóng” nào về khai thác cát trái phép, “điểm đen” về tai nạn giao thông đường thủy. Những tuyến sông đều được đảm bảo an toàn. Đặc biệt, trong năm 2019, cùng với toàn lực lượng Công an Thủ đô, lực lượng CSGT Hà Nội trong đó có những CBCS CSGT đường thủy đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.

Tiêu biểu trong số đó phải kể tới Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội. Trong khi trên bộ, CSGT và các lực lượng khác tổ chức các lớp bảo vệ thì ở dưới lòng sông Hồng, sông Đuống, trên mặt nước, ở các cây cầu trọng điểm về an ninh quốc gia bắc qua địa bàn TP Hà Nội, những người CSGT đường thủy lại lặng lẽ, cảnh giác cao độ chốt chặn, tạo thành mạng lưới an ninh, an toàn tuyệt đối cho những đoàn xe các nguyên thủ đi qua. Những lặng thầm công việc, nhiệm vụ này chẳng mấy ai biết được. Trung bình một năm lực lượng CSGT phải đón dẫn hàng nghìn kỳ cuộc, sự kiện quan trọng, nhất là tuyến dẫn từ sân bay Nội Bài về nội thành thì cũng chừng đó sự kiện, CSGT đường thủy phải đảm bảo an toàn mặt nước, các cây cầu trọng điểm phục vụ đoàn đi qua.

Cuộc sống ở sông nước từ người dân làng chài cho đến lực lượng làm nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, vất vả, nên nhiệm vụ chính của CSGT đường thủy không những đảm bảo tuyệt đối ATGT đường thủy mà còn phải giúp người dân nơi này từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Muốn làm được việc đó thì ngoài việc tuyên truyền cho người dân vạn chài biết làm giàu từ chính dòng sông đang che chở, nuôi sống mình bằng mô hình nuôi cá lồng, các loại cây thủy sinh… thì cũng phải có trách nhiệm, yêu thương dòng sông nơi mình đang sinh sống. Cùng với đó, hoạt động giao thông vận tải đường thủy cũng phải được đảm bảo an toàn. Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống khai thác cát trái phép, rồi cả lợi dụng giao thông đường thủy để hoạt động phạm pháp của những đối tượng tội phạm nếu có cũng luôn được lực lượng CSGT Thủ đô kịp thời phát hiện, xử lý, trấn áp hiệu quả.