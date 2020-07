Những kết quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN - Giai đoạn 2015-2020, quận Thanh Xuân đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có đột biến, bất ngờ xảy ra. Phạm pháp hình sự trên địa bàn quận giảm, không có các tụ điểm, tội phạm phức tạp về kinh tế, hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội, chưa phát hiện các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Giai đoạn 2015-2020, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công an quận chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm trong công tác phòng chống tội phạm. Tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự bình quân hằng năm đạt trên 80% (trong đó, năm 2018 đạt 87,2%), tỉ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng.

Công an phường Kim Giang tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự

Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, các cơ quan chức năng đã tập trung nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các cơ quan doanh nghiệp, phòng ngừa, phát hiện các biểu hiện vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý kinh tế; kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục, nhất là đối với các loại hình dịch vụ mới; tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. Đã khám phá 1.562 vụ, 1.567 đối tượng vi phạm về môi trường, xử lý hành chính 1.511 vụ, 1.515 đối tượng, phạt hành chính 5,11 tỷ đồng. Chuyển 12 vụ, 16 đối tượng sang cơ quan cảnh sát điều tra để khởi tố.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm ma tuý. Công an quận đã chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng các chất ma tuý. Thường xuyên rà soát, đấu tranh quét xoá điểm, địa bàn phức tạp về ma tuý. Không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma tuý. Trong hơn 4 năm qua, đã điều tra khám phá 669 vụ, bắt 822 đối tượng hoạt động phạm tội về ma tuý. Chuyển truy tố 575 vụ, 663 đối tượng. Xử lý hành chính 94 vụ, 159 đối tượng. Thu giữ 32001,313g heroin, 37 bánh heroin; 37543 viên và 60565,077g ma tuý tổng hợp; 3,583g thảo mộc; 124,261g cần sa; 455,824g thuốc phiện; 4,207g ma túy khác.

Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 197 và 138 quận Thanh Xuân

Đẩy mạnh tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng dân cư. Đã lập hồ sơ, bắt 180 đối tượng đưa đi cai nghiện bắt buộc, vận động đưa 404 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện. Công an quận là đơn vị 3 năm liền (2016, 2017, 2018) và 9 tháng đầu năm 2019 xếp thứ Nhất Thành phố về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy.

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Công an quận đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân trong công tác xét giải quyết về hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân, cấp chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, trong quản lý cấp đăng ký xe máy... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư, quản lý đối tượng, quản lý tàng thư hộ khẩu. Xử lý nghiêm vi phạm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự.

Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban ngành, UBND các phường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hàng năm, duy trì tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10”.

Duy trì, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được duy trì cả về bề rộng và chiều sâu, đã phát huy được sức mạnh của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Hàng năm, quận đều hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố an toàn và đảm bảo 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình an toàn về an ninh trật tự”.

Phong trào toàn dân tham gia phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn quận được nhân dân hưởng ứng và phát huy hiệu quả. Nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ án hình sự, tệ nạn xã hội ... Công tác quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được đẩy mạnh, giúp họ nhanh chóng hoà nhập cộng đồng, không tái vi phạm pháp luật.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng đã phối hợp thực hiện và duy trì có hiệu quả chống ùn tắc giao thông, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, phòng chống đua xe trái phép tại các địa bàn công cộng; triển khai thực hiện tốt Nghị định số 32/NĐ-CP của Chính phủ về xử lí người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Duy trì thực hiện có hiệu quả các Quyết định của UBND Thành phố về quản lý bán hàng rong, về quản lý hè, lòng đường. Tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn quận. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hoá, thể thao trong dịp Lễ, Tết, các ngày lễ kỉ niệm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các buổi cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Duy trì tốt công tác phối kết hợp chống ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm. Phối hợp các lực lượng chức năng giải quyết có hiệu quả các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường các tuyến đường. Lực lượng thanh tra đô thị, các Ban Chỉ đạo 197 phường đã phối hợp triển khai kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp, vi phạm quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Có thể khẳng định, những kết quả về giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn quận Thanh Xuân có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế văn - xã hội của Quận; đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.