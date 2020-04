Những "Giọt máu nghĩa tình" của đoàn viên Công đoàn Công an Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 28-4, Công đoàn CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai và một số đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” năm 2020.

Tiếp tục hành trình "Giọt máu nghĩa tình" của Công an Hà Nội

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thư của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an về tình nguyện tham gia hiến máu cứu người và thực hiện công văn của Công đoàn CAND và CATP Hà Nội về việc tham gia hiến máu cứu người, hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Đại diện Công đoàn Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai động viên CBCS, người lao động tham gia hiến máu

Tại điểm hiến máu quận Hoàng Mai rất đông đoàn viên Công đoàn CATP Hà Nội đến hiến máu

Ngày 28-4, tại Trung tâm văn hóa quận Hoàng Mai, hơn 600 cán bộ chiến sỹ, người lao động thuộc Công đoàn Công an quận Hoàng Mai, Trại tạm giam số 2, Công an huyện Thanh Trì, Công an huyện Thường Tín và Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã đến đăng ký hiến máu. Tính đến 11h trưa cùng ngày, Ban tổ chức đã tiếp nhận 300 đơn vị máu.

Dự kiến trong ngày 28-4, sẽ tiếp nhận hơn 600 đơn vị máu

Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội mong muốn mỗi cán bộ chiến sỹ, đoàn viên công đoàn Công an Công an các đơn vị trực thuộc CATP hăng hái, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cùng nhau chia sẻ những giọt máu quý giá, thể hiện tình cảm “thân ái, giúp đỡ” với cộng đồng”.

Đây là điểm hiến máu thứ 3 do Công đoàn CATP Hà Nội tổ chức

Đây là một trong ba điểm tổ chức tiếp nhận máu của Công đoàn CATP Hà Nội trong đợt này. Trong đó, từ ngày 20-4 đến ngày 28-4, Công đoàn CATP Hà Nội đã tổ chức 3 điểm hiến máu tình nguyện tại trụ sở Công an các huyện Đông Anh, Đan Phượng và quận Hoàng Mai, thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ và người lao động trong CATP tham gia. Tính đến ngày 28-4, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.300 đơn vị máu.