Nhiều tấm gương hội tụ đam mê, sáng tạo, vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2020 - 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị quan trọng này.

5 năm qua, phát huy những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng ghi nhận. Cụ thể, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động gần 38.000 lượt CBCS, tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham gia hơn 700.000 ca tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm; tăng cường gần 20.000 lượt CBCS cùng hàng nghìn phương tiện, phối hợp với các đơn vị triệt phá 78 chuyên án.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng hội nghị

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, các hội nghị, sự kiện quan trọng của đất nước; tổ chức quản lý, huấn luyện, sử dụng hiệu quả động vật nghiệp vụ; chủ công tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, bão lũ trên địa bàn cả nước…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh CSCĐ, chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc; đồng thời khẳng định đây là những bông hoa rất quý, những tấm gương hội tụ sự đam mê, sáng tạo, vượt khó.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định những tấm gương như vậy thực sự có tác dụng động viên, khích lệ CBCS tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ. Qua phong trào thi đua, hiệu quả, hiệu lực trong thành tích công tác được thể hiện rõ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường nhận thức rõ phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" và các chỉ số về an ninh, an toàn trong thời điểm hiện nay để chủ động các phương án. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm chắc tình hình, để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các mô hình, cách làm điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua.

"Những mô hình, cách làm hôm nay rất tốt, như những đốm lửa tỏa sáng, chúng ta cần nhân rộng, học tập ngay anh em, đồng chí của mình để tạo ra một năng lực làm việc đáp ứng bối cảnh hiện nay" - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ thường xuyên dành thời gian kiểm tra cách thức tổ chức phong trào thi đua; có cơ chế chính sách, chủ trương phù hợp ở những địa bàn trọng điểm, những lĩnh vực có rủi ro để bảo vệ an toàn cho CBCS trước những vấn đề thách thức...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh danh các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh CSCĐ

Nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Phạm Quốc Cương khẳng định, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai thực hiện có hiệu quả, đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và đối ngoại của đất nước.

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với 6 nội dung trọng tâm, trong đó chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng lực lượng CSCĐ trong sạch, vững mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân...