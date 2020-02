Nhiều nước đánh giá Việt Nam đảm trách xuất sắc vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

ANTD.VN - Việt Nam vừa kết thúc thành công tháng đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mở đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021. Nhiều nước đã đánh giá Việt Nam trong vai trò Chủ tịch của mình đã điều phối nhiều sự kiện quan trọng diễn ra hết sức thành công.

Đại sứ Đặng Đình Quý gặp ông Tijjani Muhammad Bande, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ông Marc Pecsteen de Buytswerve, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Bỉ tại Liên hợp quốc (Bỉ là nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời cũng sẽ là Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng hai này) đã chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an vừa qua.



Ông Marc Buytswerve cho biết: “Thật khó khi bắt đầu nhiệm kỳ mà phải đảm nhận vị trí Chủ tịch ngay như vậy, sẽ có rất nhiều thách thức, tuy nhiên Việt Nam đã làm rất tốt và đã thực sự tạo được dấu ấn với Phiên thảo luận mở về 75 năm Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là trong bối cảnh cả Liên hợp quốc cũng như thế giới có rất nhiều căng thẳng như hiện nay”. Đại sứ Bỉ tại Liên hợp quốc nhấn mạnh trong tháng một vừa qua có rất nhiều phiên họp, nhiều sự kiện và Việt Nam với vai trò Chủ tịch của mình đã điều phối để tất cả diễn ra hết sức suôn sẻ và tốt đẹp.

Trong khi đó, ông Dian Triansyah Djani, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Indonesia tại Liên hợp quốc nhận định “việc đưa vấn đề hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên hợp quốc ra Hội đồng Bảo an thực sự là cơ hội vàng, có ý nghĩa hết sức quan trọng”, trong đó Tổng Thư ký ASEAN đã trình bày những sáng kiến của Hiệp hội nhằm hợp tác hiệu quả hơn với Liên hợp quốc. Theo ông Dian Djani, ASEAN và Liên hợp quốc có thể học hỏi lẫn nhau về những thành tựu đôi bên cùng đạt được trong các nỗ lực đảm bảo môi trường hòa bình tại khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Indonesia tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam đã đảm trách xuất sắc vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an, dù đó là công tác dễ dàng, và điều này đã góp phần nâng tầm vị thế ASEAN một cách rõ rệt.

Bà Anne Gueguen, Đại biện - Phó Trưởng phái đoàn đại diện Pháp tại Liên hợp quốc, đánh giá cao "sự khéo léo và hiệu quả” của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bà nêu rõ: “Chúng tôi đã thông qua được một số nghị quyết quan trọng có tầm ảnh hưởng tới hàng triệu người trên thế giới như Nghị quyết gia hạn cho phép tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ qua biên giới cho người dân Syria và chúng tôi cũng đã rất nỗ lực thảo luận các giải pháp làm giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là ở Libya. Tôi rất ấn tượng với những gì Đại sứ Đặng Đình Quý và nhóm cộng sự của ông đã làm được trong suốt một tháng qua tại Hội đồng Bảo an. Công việc đã rất suôn sẻ, dù rằng không hề dễ dàng chút nào. Tôi xin chúc mừng Việt Nam vì những gì các bạn đã làm được”.