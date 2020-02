Nhiều giải pháp phòng ngừa, kiềm chế cháy nổ

Xác định rõ công tác phòng ngừa hiệu quả sẽ giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đã chủ động tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, ký cam kết, kết hợp xử lý vi phạm. Qua đó đã kiềm chế cháy, nổ, đặc biệt không để xảy ra cháy lớn trên địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai tập huấn, nâng cao kỹ năng PCCC, cách sử dụng bình chữa cháy

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn



Quận Hoàng Mai với tốc độ đô thị hóa nhanh, các khu tổ hợp dịch vụ, chung cư, siêu thị, vui chơi giải trí và các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh. Sự phát triển nhanh, đồng nghĩa với nguy cơ tiềm ẩn các vụ cháy, nổ, thậm chí là các vụ cháy lớn rất cao, phức tạp khó lường.

Theo thống kê, năm 2019 quận Hoàng Mai xảy ra 17 vụ cháy nhỏ, 6 vụ cháy trung bình và 132 sự cố cháy (chủ yếu là cháy dây dẫn trên cột điện, bãi rác, các sự cố cháy nhỏ trong nhà dân và người dân đã tự dập tắt)...

Nhằm hạn chế các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, Công an quận Hoàng Mai đã tích cực chủ động tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nhất là điều tra cơ bản nắm tình hình giao thông, nguồn nước và các vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống cháy, nổ. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Hoàng Mai đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm và kiến thức PCCC cho người dân, nhất là người đứng đầu và lực lượng PCCC cơ sở.

Trung tá Nguyễn Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai cho biết: “Do làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền, thời gian qua, địa bàn đã không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, để kiềm chế cháy, nổ mỗi người dân phải luôn tuân thủ quy định chấp hành quy định về an toàn PCCC và công tác phòng ngừa tại gia đình, nơi ở, cơ sở kinh doanh”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh việc chấp hành an toàn PCCC

Quyết liệt thực hiện công tác phòng cháy, đặt biệt trong đợt cao điểm phòng ngừa cháy nổ mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đã tổ chức kiểm tra 784 lượt cơ sở, lập biên bản 31 trường hợp với 41 lỗi vi phạm...

Quyết liệt xử lý vi phạm

Theo chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, số vụ cháy năm 2019 giảm trên nhiều phương diện so với trước đó. Số vụ cháy được kiềm chế cho thấy rõ nỗ lực của các cấp, ngành và ý thức phòng ngừa cháy, nổ của người dân trên địa bàn được nâng lên. Trong đợt cao điểm phòng cháy mùa hanh khô vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đã tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về an toàn PCCC cho trên 50.000 hộ gia đình và 5.000 hộ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, hiện trên địa bàn quận Hoàng Mai có nhiều tòa chung cư, nhà cao tầng xây mới đã được đầu tư trang thiết bị PCCC theo đúng quy định. Cùng với đó là quá trình nghiệm thu, kiểm tra, thẩm duyệt được lực lượng chức năng chú trọng thực hiện, nên người dân khá yên tâm. Tuy nhiên, một số nhà do chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, nên không đảm bảo an toàn PCCC. Lực lượng chức năng của quận Hoàng Mai đã yêu cầu những nơi này tiếp tục đầu tư, nhằm đáp ứng công tác phòng chống cháy, nổ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai diễn tập PCCC và CNCH tại nhà chung cư, cao tầng

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân chưa triệt để, nên đã tiềm ẩn cháy, nổ. Do vậy, CAQ Hoàng Mai đã tích cực tham mưu cho UBND quận phát động xây dựng phong trào toàn dân PCCC, thực hiện hiệu quả mô hình “Cụm dân cư, khu chung cư an toàn PCCC” và mô hình “Chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC”.

Những giải pháp đồng bộ, thiết thực trong công tác PCCC và CNCH của CAQ Hoàng Mai đã góp phần kiềm chế cháy, nổ, ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.